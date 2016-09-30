Новости экономики за 30.09.2016

Новости Беларуси. С 1 октября белорусы начнут получать безналичные субсидии на оплату коммунальных услуг. Кому и по какому принципу будут выделять безналичную помощь – сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СУБСИДИИ НА КОММУНАЛКУ

Выделять дотации будут по заявительному и выявительному принципам.

Автоматически помощь предоставят неработающим пенсионерам и инвалидам.

Остальные претенденты должны подтвердить статус нуждающихся – на оплату основных нормированных услуг тратить более 20% дохода семьи.

Все, что потребляется сверх нормы, то есть сверх 150 киловатт часов на квартиру и 140 литров в сутки на человека, дотироваться не будет.

Субсидии по выявительному принципу предоставляется на полгода, по заявительному – на 3 месяца.

Геннадий Акстилович, начальник управления по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Не будут претендовать на безналичные жилищные субсидии граждане, которые имеют в собственности несколько жилых помещений (или долю в собственности жилых помещений). Которые сдают в найм свои жилые помещения, которые им принадлежат на правах собственности или по договору найма. И которые в своём жилом помещении зарегистрировали частное унитарное предприятие.

ПОСТАВИЛИ НА СЧЕТЧИК

С нежилых квартир без счетчиков воды будут взимать фиксированную таксу. Таковых только в столице насчитывается более 5 тысяч. Если в апартаментах никто не прописан и нет учета потребления, то владельцам придется платить за 260 литров в сутки.

Для квартиры в 70 квадратов тариф составит 26 рублей 68 копеек в месяц.

Ранее плата за воду в таких квартирах не взималась.

СВОЕ ВТОРСЫРЬЕ

Качественная макулатура подорожает. С целью защиты отечественного рынка вторсырья государство будет выплачивать компенсацию за сдачу ценного материала. Рассчитывать на финансовый бонус могут, в основном, предприятия торговли, у которых остается много упаковки.

В свою очередь импорт вторсырья теперь облагается обязательным сбором.

Что касается цен на вторсырье при сдаче его населением, то

за один килограмм макулатуры сегодня предлагают 12 копеек, полиэтилен стоит 20 копеек за кило. Стеклотару принимают по 10 копеек.

Белорусский рубль на торгах в пятницу укрепился к корзине валют.

Доллар практически не изменился, набрав тысячные доли копейки. На 3 октября курс 1 рубль 92 копейки. Евро снизился – минус полкопейки. По Нацбанку на 3 октября – 2,15.

Российский рубль потерял несколько пунктов и в ближайший уикенд за 100 российских можно будет приобрести 3 рубля и 4 копейки белорусских.