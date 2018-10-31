В Беларуси изменится порядок аренды госимущества

Новости Беларуси. Так называемых «вечных» арендаторов станет меньше. До середины ноября Госкомимущество должно подготовить проект необходимых изменений в законодательство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порядок аренды должны изменить таким образом, чтобы компании, арендующие площади на протяжении нескольких лет, могли выкупить их в приоритетном порядке. Высокая арендная плата, которая достигает 20 % и более в себестоимости продукции, ограничивает инвестиционные возможности таких предприятий. По предварительным расчетам, выкуп длительно арендуемых производственных помещений позволит предприятиям увеличить выпуск своей продукции до 40 % в течение двух лет.