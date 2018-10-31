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Как обезопасить компьютер от вирусов? В Беларуси создан центр противодействия кибератакам

31 октября 2018 09:23
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Новости Беларуси. В Беларуси следят и за информационной безопасностью. Так, создан центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам в кредитно-финансовой сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как обезопасить компьютер от вирусов? В Беларуси создан центр противодействия кибератакам-1

Наша страна входит в десятку государств, которые подвергаются атакам майнеров. Каждый третий белорус в течение последнего года сталкивался с заражением устройства вирусом.

Главные цели преступников – банки и промышленные предприятия. Такие кибератаки более изощрённые и продуманные. И далеко не всегда цель – получение денег.

Как обезопасить компьютер от вирусов? В Беларуси создан центр противодействия кибератакам-4

Дмитрий Кудревич, представитель антивирусной компании в Беларуси:
Глобально, если говорить, то это и политические, геополитические потрясения. Это прямое влияние на конкурентов. Это социальные потрясения, заказные компании. На сегодняшний день в даркнете очень развиты сервисы, связанные с продажей подобного рода атак.

Как обезопасить компьютер от вирусов? В Беларуси создан центр противодействия кибератакам-7

Тимур Биячуев, руководитель управления исследования угроз антивирусной компании:
Обновлять программное обеспечение вовремя как прикладной, так и операционной систем. В целом, все эти советы позволят снизить риски, но необходимо пользоваться надежными защитными средствами. В том числе и на мобильных платформах. Пользователи об этом часто забывают.

Как обезопасить компьютер от вирусов? В Беларуси создан центр противодействия кибератакам-10

В Беларуси 76% пользователей прибегают к интернет-банкингу. Это очень высокая цифра для Восточной Европы. И при этом в день антивирусные компании выявляют 360 тысяч новых зловредных программ. Чтобы не стать жертвой кибератаки, необходимо регулярно обновлять программное обеспечение, делать резервные копии ценных данных и не проходить по сомнительным ссылкам.

# Хакеры # Экономика # Дмитрий Кудревич # Фотофакт

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