Как обезопасить компьютер от вирусов? В Беларуси создан центр противодействия кибератакам

Новости Беларуси. В Беларуси следят и за информационной безопасностью. Так, создан центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам в кредитно-финансовой сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна входит в десятку государств, которые подвергаются атакам майнеров. Каждый третий белорус в течение последнего года сталкивался с заражением устройства вирусом.

Главные цели преступников – банки и промышленные предприятия. Такие кибератаки более изощрённые и продуманные. И далеко не всегда цель – получение денег.