Прямой эфир

Банки Беларуси выделили больше средств на строительство жилья с субсидиями

30 октября 2018 17:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Кредитов, часть процентов, по которым белорусы возмещают за счет субсидий, выдадут на 74 миллиона рублей больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Банки Беларуси выделили больше средств на строительство жилья с субсидиями-1

Общий объем финансирования строительства по субсидиям в этом году, таким образом, увеличен до 600 миллионов рублей. Подобные кредиты белорусам предоставляют крупнейшие банки страны. Система жилищных строительных сбережений и ипотека на жилье могут заработать уже к 2020 году.

Больше новостей экономики читайте здесь. 

 

# Государственная политика в области жилищного строительства # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 30.10.2018
30 октября 2018 17:23

Новости экономики за 30.10.2018

По поручению Александра Лукашенко контроль за ценами усилят в Беларуси
30 октября 2018 11:46

По поручению Александра Лукашенко контроль за ценами усилят в Беларуси

Белорусский металлургический завод отправил первые партии арматуры в Панаму
30 октября 2018 09:25

Белорусский металлургический завод отправил первые партии арматуры в Панаму