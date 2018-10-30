Банки Беларуси выделили больше средств на строительство жилья с субсидиями

Новости Беларуси. Кредитов, часть процентов, по которым белорусы возмещают за счет субсидий, выдадут на 74 миллиона рублей больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общий объем финансирования строительства по субсидиям в этом году, таким образом, увеличен до 600 миллионов рублей. Подобные кредиты белорусам предоставляют крупнейшие банки страны. Система жилищных строительных сбережений и ипотека на жилье могут заработать уже к 2020 году.