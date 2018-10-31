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Беларусь заинтересована в создании новых совместных предприятий с Казахстаном

31 октября 2018 07:14
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Новости Беларуси.  Об этом шла речь на встрече председателя Совета Республики с парламентской делегацией Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь заинтересована в создании новых совместных предприятий с Казахстаном-1

По мнению белорусской стороны уже существующих сборочных производств, которые сейчас работают в Казахстане, недостаточно и необходимо в двухстороннем порядке оказывать государственную поддержку новым предприятиям. Сейчас в Казахстане функционируют 8 совместных производств белорусской техники и оборудования.

# Беларусь-Казахстан # Экономика # Фотофакт

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