Беларусь заинтересована в создании новых совместных предприятий с Казахстаном

Новости Беларуси. Об этом шла речь на встрече председателя Совета Республики с парламентской делегацией Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению белорусской стороны уже существующих сборочных производств, которые сейчас работают в Казахстане, недостаточно и необходимо в двухстороннем порядке оказывать государственную поддержку новым предприятиям. Сейчас в Казахстане функционируют 8 совместных производств белорусской техники и оборудования.