В Беларуси готовы увеличить плату за сбор пластика

Новости Беларуси. Правительство предлагает увеличить плату для предприятий за организацию сбора полимерной упаковки и пластиковой посуды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект соответствующего постановления вынесен на общественное обсуждение.

Разработчики документа рассчитывают, что такое увеличение приведёт к поэтапному снижению использования полиэтиленовой упаковки и будет стимулировать производителей и поставщиков на использование для этих целей экологически безопасных стекла и бумаги, а также многоразовой посуды в общепите. При этом дополнительные средства предполагается направлять на совершенствование системы сбора, обезвреживания и использование отходов.