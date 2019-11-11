Прямой эфир

Как сэкономить на электроэнергии в три раза? В Беларуси повышают энергоэффективность домов путём тепловой модернизации

11 ноября 2019 13:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Как сэкономить на электроэнергии? Жильцы многоквартирных домов будут решать это сами. Правда, для старта тепловой модернизации дома потребуется согласие не менее двух третей собственников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сэкономить на электроэнергии в три раза? В Беларуси повышают энергоэффективность домов путём тепловой модернизации-1

Как сэкономить на электроэнергии в три раза? В Беларуси повышают энергоэффективность домов путём тепловой модернизации-3

Они же проголосуют и за набор мер, будь-то термореновация ограждающих конструкций, замена оконных блоков и радиаторов, установка индивидуальных приборов учета и регулирования тепла.

В одиночку утеплять свое жилье достаточно дорого. Государство же половину трат берет на себя, а на остальные 50 % дается рассрочка до 15 лет.

Как сэкономить на электроэнергии в три раза? В Беларуси повышают энергоэффективность домов путём тепловой модернизации-6

Михаил Малашенко, директор Департамента по энергоэффективности Госстандарта:
Это прежде всего позволит населению участвовать во внедрении этих мероприятий, улучшить качество и комфортность жилья, сократить потребление тепловой энергии минимум в два, а то и (в некоторых домах) в три раза. Также это позволит повысить рыночную стоимость своих квартир.

Добавим, принятые меры – лишь часть программы по повышению энергоэффективности.

Как сэкономить на электроэнергии в три раза? В Беларуси повышают энергоэффективность домов путём тепловой модернизации-9

# Энергосбережение в Беларуси # Экономика # Михаил Малашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Покупали из Греции, Турции, Великобритании». Где и как изготавливают изделия из белорусской норки
11 ноября 2019 12:12

«Покупали из Греции, Турции, Великобритании». Где и как изготавливают изделия из белорусской норки

Более 60 лет в истории страны. Какими достижениями гордится СПК «Прогресс-Вертелишки» в Гродненской области?
11 ноября 2019 10:57

Более 60 лет в истории страны. Какими достижениями гордится СПК «Прогресс-Вертелишки» в Гродненской области?

Почему молодёжь охотно переезжает в агрогородки? Рассказываем, как белорусам помогают решить жилищный вопрос
11 ноября 2019 08:42

Почему молодёжь охотно переезжает в агрогородки? Рассказываем, как белорусам помогают решить жилищный вопрос