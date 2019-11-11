Как сэкономить на электроэнергии в три раза? В Беларуси повышают энергоэффективность домов путём тепловой модернизации

Новости Беларуси. Как сэкономить на электроэнергии? Жильцы многоквартирных домов будут решать это сами. Правда, для старта тепловой модернизации дома потребуется согласие не менее двух третей собственников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они же проголосуют и за набор мер, будь-то термореновация ограждающих конструкций, замена оконных блоков и радиаторов, установка индивидуальных приборов учета и регулирования тепла.

В одиночку утеплять свое жилье достаточно дорого. Государство же половину трат берет на себя, а на остальные 50 % дается рассрочка до 15 лет.