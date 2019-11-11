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Ещё больше чистой воды. В Марьиной Горке пробурят новые артезианские скважины

11 ноября 2019 15:21
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Новости Беларуси. Чистота и высокое качество питьевой воды. В Марьиной Горке планируют пробурить новые артезианские скважины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ещё больше чистой воды. В Марьиной Горке пробурят новые артезианские скважины-1

Ещё больше чистой воды. В Марьиной Горке пробурят новые артезианские скважины-3


Реализацию проекта начали в 2019 году. Три источника должны появиться в микрорайоне Новая Заря. Сейчас здесь активно ведется строительство индивидуального жилья. Поэтому новые скважины смогут обеспечить почти 300 домов в коттеджном поселке.

Ещё больше чистой воды. В Марьиной Горке пробурят новые артезианские скважины-5


Владимир Курлович, директор управления капитального строительства Пуховичского района:
Строительство данного объекта позволит обеспечить перспективное водоснабжение данного микрорайона. В том микрорайоне есть водоснабжение, но с учетом дополнительных нагрузок, его недостаточно. Появилась необходимость в строительстве этих артезианских скважин. Они будут врезаны в общую систему водоснабжения города.

Ещё больше чистой воды. В Марьиной Горке пробурят новые артезианские скважины-7

Новые скважины смогут закрыть и еще один вопрос. В микрорайоне строится большой спортивный комплекс с 25-метровым бассейном и «лягушатник» для детей. Вода сюда также будет подаваться из новых источников.

# Проблемы ЖКХ # Экономика # Владимир Курлович # Фотофакт

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