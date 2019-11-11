Ещё больше чистой воды. В Марьиной Горке пробурят новые артезианские скважины

Новости Беларуси. Чистота и высокое качество питьевой воды. В Марьиной Горке планируют пробурить новые артезианские скважины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.



Реализацию проекта начали в 2019 году. Три источника должны появиться в микрорайоне Новая Заря. Сейчас здесь активно ведется строительство индивидуального жилья. Поэтому новые скважины смогут обеспечить почти 300 домов в коттеджном поселке.



Владимир Курлович, директор управления капитального строительства Пуховичского района:

Строительство данного объекта позволит обеспечить перспективное водоснабжение данного микрорайона. В том микрорайоне есть водоснабжение, но с учетом дополнительных нагрузок, его недостаточно. Появилась необходимость в строительстве этих артезианских скважин. Они будут врезаны в общую систему водоснабжения города.