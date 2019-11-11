Прямой эфир

«Покупали из Греции, Турции, Великобритании». Где и как изготавливают изделия из белорусской норки

11 ноября 2019 12:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Экономическая стратегия – многопрофильное хозяйство. Есть здесь и эксклюзивное направление. Первый меховой десант завезли сюда в 1989 году. С этого и началась пушная эпопея хозяйства.

От сумок и подушек до пелерин, палантинов и шуб. Что покупают модницы в меховом бутике в Гродненской области

«Покупали из Греции, Турции, Великобритании». Где и как изготавливают изделия из белорусской норки-1

О производстве меховых изделий в Беларуси рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

В 1990-е, как и много где, норководству здесь грозил декаданс. Но стратегическое решение сберечь любой ценой и эксклюзивные кадры, и, само собой, поголовье. Здесь выращивают норки нескольких типов: от сапфира до паломино.

«Покупали из Греции, Турции, Великобритании». Где и как изготавливают изделия из белорусской норки-3

Виктор Демьянович, главный специалист по пушному звероводству СПК «Прогресс-Вертелишки» Гродненской области:
География поставок очень широкая: Россия, покупали из Греции, Турции, Великобритании, из Украины были покупатели. Качество – это бренд.

«Покупали из Греции, Турции, Великобритании». Где и как изготавливают изделия из белорусской норки-5
«Покупали из Греции, Турции, Великобритании». Где и как изготавливают изделия из белорусской норки-6
«Покупали из Греции, Турции, Великобритании». Где и как изготавливают изделия из белорусской норки-7

Более 60 лет в истории страны. Какими достижениями гордится СПК «Прогресс-Вертелишки» в Гродненской области?

# Предприятия Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Более 60 лет в истории страны. Какими достижениями гордится СПК «Прогресс-Вертелишки» в Гродненской области?
11 ноября 2019 10:57

Более 60 лет в истории страны. Какими достижениями гордится СПК «Прогресс-Вертелишки» в Гродненской области?

Почему молодёжь охотно переезжает в агрогородки? Рассказываем, как белорусам помогают решить жилищный вопрос
11 ноября 2019 08:42

Почему молодёжь охотно переезжает в агрогородки? Рассказываем, как белорусам помогают решить жилищный вопрос

Европейская неделя качества стартовала в Беларуси: какие мероприятия запланированы
11 ноября 2019 07:22

Европейская неделя качества стартовала в Беларуси: какие мероприятия запланированы