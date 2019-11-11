«Покупали из Греции, Турции, Великобритании». Где и как изготавливают изделия из белорусской норки

Экономическая стратегия – многопрофильное хозяйство. Есть здесь и эксклюзивное направление. Первый меховой десант завезли сюда в 1989 году. С этого и началась пушная эпопея хозяйства.

О производстве меховых изделий в Беларуси рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

В 1990-е, как и много где, норководству здесь грозил декаданс. Но стратегическое решение сберечь любой ценой и эксклюзивные кадры, и, само собой, поголовье. Здесь выращивают норки нескольких типов: от сапфира до паломино.