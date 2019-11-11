«Покупали из Греции, Турции, Великобритании». Где и как изготавливают изделия из белорусской норки

Экономическая стратегия – многопрофильное хозяйство. Есть здесь и эксклюзивное направление. Первый меховой десант завезли сюда в 1989 году. С этого и началась пушная эпопея хозяйства.
От сумок и подушек до пелерин, палантинов и шуб. Что покупают модницы в меховом бутике в Гродненской области
О производстве меховых изделий в Беларуси рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».
В 1990-е, как и много где, норководству здесь грозил декаданс. Но стратегическое решение сберечь любой ценой и эксклюзивные кадры, и, само собой, поголовье. Здесь выращивают норки нескольких типов: от сапфира до паломино.
Виктор Демьянович, главный специалист по пушному звероводству СПК «Прогресс-Вертелишки» Гродненской области:
География поставок очень широкая: Россия, покупали из Греции, Турции, Великобритании, из Украины были покупатели. Качество – это бренд.