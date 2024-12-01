В «АМКОДОР» рассказали, какая белорусская техника заинтересовала бизнес Пакистана

Интересы крупнейшего отечественного производителя специальной техники в Исламабаде будет представлять местная компания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предварительные договоренности об этом достигнуты во время белорусско-пакистанского бизнес-форума. Он прошел параллельно с официальным визитом в Пакистан Александра Лукашенко. Во время переговоров с руководством этой страны белорусский лидер подчеркнул, что «главное сейчас – перейти от меморандумов к конкретным контрактам». Стороны договорились монетизировать высокий уровень политических отношений. По итогам переговоров подписана дорожная карта по развитию всестороннего сотрудничества на 2025-2027 годы. К ее реализации уже подключился целый ряд белорусских экспортеров.

Алексей Жданюк, начальник управления внешнеэкономической деятельности ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга»:

В сфере последних событий правительства многих стран озабочены продовольственной безопасностью и они хотят подстраховаться и усилиться в данном направлении. Наша продукция отвечает всем международным стандартам, готова служить для нужд пакистанских хозяйств. Особое внимание привлекла дорожно-строительная техника и оборудование, необходимое для хранения зерна.