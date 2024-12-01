Прямой эфир

В «АМКОДОР» рассказали, какая белорусская техника заинтересовала бизнес Пакистана

01 декабря 2024 07:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Интересы крупнейшего отечественного производителя специальной техники в Исламабаде будет представлять местная компания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «АМКОДОР» рассказали, какая белорусская техника заинтересовала бизнес Пакистана-2

Предварительные договоренности об этом достигнуты во время белорусско-пакистанского бизнес-форума. Он прошел параллельно с официальным визитом в Пакистан Александра Лукашенко. Во время переговоров с руководством этой страны белорусский лидер подчеркнул, что «главное сейчас – перейти от меморандумов к конкретным контрактам». Стороны договорились монетизировать высокий уровень политических отношений. По итогам переговоров подписана дорожная карта по развитию всестороннего сотрудничества на 2025-2027 годы. К ее реализации уже подключился целый ряд белорусских экспортеров.

В «АМКОДОР» рассказали, какая белорусская техника заинтересовала бизнес Пакистана-4

Алексей Жданюк, начальник управления внешнеэкономической деятельности ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга»:
В сфере последних событий правительства многих стран озабочены продовольственной безопасностью и они хотят подстраховаться и усилиться в данном направлении. Наша продукция отвечает всем международным стандартам, готова служить для нужд пакистанских хозяйств. Особое внимание привлекла дорожно-строительная техника и оборудование, необходимое для хранения зерна.

В «АМКОДОР» рассказали, какая белорусская техника заинтересовала бизнес Пакистана-6

Отметим, что последние два года между странами продолжает расти взаимный товарооборот, в том числе увеличивается наш экспорт. Налаживаются связи деловых кругов. И как показал официальный визит Александра Лукашенко в Исламабад, закрытых тем в сотрудничестве Беларуси и Пакистана сегодня нет.

# Беларусь-Пакистан # Предприятия Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь организует в Пакистане два сборочных производства тракторной тематики – глава Минпрома
26 ноября 2024 16:57

Беларусь организует в Пакистане два сборочных производства тракторной тематики – глава Минпрома

Зарубежные инвестиции в Минск составили 9,5 млрд рублей за 9 месяцев
25 ноября 2024 18:22

Зарубежные инвестиции в Минск составили 9,5 млрд рублей за 9 месяцев

Председатель БТПП в Пакистане: уже готовы к подписанию документы на сумму более 17 млн долларов
25 ноября 2024 17:10

Председатель БТПП в Пакистане: уже готовы к подписанию документы на сумму более 17 млн долларов