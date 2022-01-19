В 2022 году изменится система уплаты налогов для ИП. Кто останется работать по упрощёнке?

В новый год с новыми правилами. 31 декабря подписаны и утверждены изменения в налоговом законодательстве. Перемены в первую очередь коснулись белорусских акул бизнеса. С 1 января 2022 года индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги, не смогут применять упрощенную систему налогообложения.

За исключением тех, кто занимается туристической деятельностью, оказывает услуги в сфере здравоохранения, сухопутного транспорта, общественного питания и компьютерного программирования. Право на использование упрощенной системы сохранится и у тех предпринимателей, которые занимаются торговлей и реализацией имущественных прав.

Александр Костюкевич, юрист:

Все остальные индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги, должны будут либо перейти на уплату подоходного налога в общеустановленном порядке по ставке 16 %, либо, если их вид деятельности подходит, перейти на уплату единого налога. Соответственно, если мы переходим на уплату единого налога, должны не позднее дня, следующего за днем начала деятельности, предоставить декларацию по единому налогу. Если же мы переходим на общую систему с уплатой подоходного налога, то декларацию подавать не надо.

А чтобы перейти от уплаты единого налога на иной порядок налогообложения, индивидуальный предприниматель должен представить соответствующее уведомление о принятом решении до 31 января. Согласно обновленному законодательству, значительно увеличились и ставки единого налога.