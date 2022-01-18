Прямой эфир

Цена проекта – 12 миллионов рублей. В Беларуси начнут производить сыр с белой плесенью

18 января 2022 16:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сыр с белой плесенью по-белорусски. В Вилейском районе запустят свое производство камамбера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Импортный аналог стоит дорого, а цена отечественного будет по карману. На прилавки изыск поступит уже в 2023 году, в планах предприятия производить до 3 тонн в сутки.  

Цена проекта – 12 миллионов рублей. В Беларуси начнут производить сыр с белой плесенью-1

Цена проекта – 12 миллионов рублей. В целом в Беларуси сегодня выпускают свыше 400 сортов этого молочного продукта. А точнее за 11 месяцев 2021 года – 259 тысяч тонн сыров жирных. Кстати, тенденция «в плюсе» и в вопросе производства мягких сыров: за 5 лет прибавили в 2,6 раза.  

Больше новостей экономики за 18 января читайте здесь.  

# Предприятия Беларуси # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Один из худших энергетических кризисов в истории. Европе предрекли год высоких цен на газ
18 января 2022 16:18

Один из худших энергетических кризисов в истории. Европе предрекли год высоких цен на газ

Водители в Великобритании переходят с электричества на бензин. Почему так происходит?
18 января 2022 16:11

Водители в Великобритании переходят с электричества на бензин. Почему так происходит?

Это рекорд. Цена нефти марки Brent на лондонской бирже превысила 88 долларов за баррель
18 января 2022 16:08

Это рекорд. Цена нефти марки Brent на лондонской бирже превысила 88 долларов за баррель