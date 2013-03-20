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В 2013 году в Минской области появятся 3 инновационных производства

20 марта 2013 15:18
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Новости Минской области. Три инновационных производства откроются в Минской области в этом году. В ближайшее время планируется наладить переработку изношенных шин на территории Минского областного технопарка.

В пристоличье в эксплуатацию введут завод по переработке морепродуктов. В Дзержинской районе - предприятие по выпуску стрейч-пленки с участием австрийской компании.

Среди новых проектов в этом регионе также завод по строительству железнодорожного транспорта совместно со швейцарскими коллегами, с итальянцами реализуют выпуск отопительного оборудования. Начнут возведение и плодоовощного комплекса.

По мнению экономистов, это положительно скажется на занятости населения, местном бюджете и развитии социальной сферы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Павел Юхневич, заместитель председателя по экономике Дзержинского райисполкома:
Совместно с турецкими инвесторами мы планируем в этом году начать строительство крупного оптово-розничного плодовоовощного склада, и, по большому счету, это будет в некотором смысле альтернативой Ждановичам уже установившимся, потому что это будет уже современнейший комплекс, который будет в себе сочетать не только реализацию оптовую или розничную, а, в первую очередь, хранение, в перспективе – переработка именно плодовоовощной продукции, производимой в Республике Беларусь, и в том числе продукции, которая поступает к нам из южных стран.

# Экономика # Государственная политика # Государственная инновационная политика

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