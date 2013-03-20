Руководство Кипра обратилось за финансовой помощью к России

Новости Кипра. За финансовой помощью руководство Кипра обратилось к России. Встреча министров финансов обеих стран проходят в Москве в здании российского Минфина. К окончательным договоренностям стороны пока не пришли. Переговоры продолжатся.

Накануне парламент страны после массовых протестов отклонил законопроект о налоге на депозиты. Однако, чтобы избежать дефолта, деньги правительству взять откуда-то все же придется. Островному государству на преодоление экономического кризиса требуется 17 миллиардов евро. На данный момент все счета граждан и иностранных инвесторов практически заморожены.

В связи с сложившейся ситуацией президент Никос Анастасиадис созывает экстренный совет лидеров партий, чтобы обсудить пути выхода из кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.