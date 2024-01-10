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Уровень самообеспечения молочкой в Беларуси составляет почти 270%

10 января 2024 06:28
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267 % – уровень самообеспечения продуктами из молока назвали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Если сравнивать со странами Евросоюза, то у нас плюс 150 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень самообеспечения молочкой в Беларуси составляет почти 270%-1

Такой высокий показатель позволяет отправлять на экспорт молочную продукцию без ущерба для собственной продовольственной безопасности. За январь-ноябрь 2023 года производство молока добавило 6 % к аналогичному периоду 2022-го.

Белорусские производители твердо намерены и сохранить эти достижения, и освоить новые горизонты продаж. Потенциал позволяет расширять круг покупателей на огромном рынке КНР, устанавливать еще более тесные контакты со странами дальней дуги.

# Продукты питания # Экономика

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