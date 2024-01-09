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В Беларуси продлили действие дополнительных мер поддержки экспорта до конца 2024-го

09 января 2024 16:52
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Правительство продлило действие дополнительных мер поддержки экспорта до конца 2024 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это поспособствует дальнейшему росту поставок наших товаров и услуг на рынки России, Китая, стран дальней дуги.

В Беларуси продлили действие дополнительных мер поддержки экспорта до конца 2024-го-1

Беларусь продолжает выстраивать новые торгово-экономические связи и формировать логистические цепочки для поставок на Африканский континент. Ожидается ,что в нынешнем году экспорт в регион будет увеличен минимум в 2,5 раза к уровню 2023-го. Основную прибавку рассчитываем получить по продовольствию, машинам, оборудованию, продукции химической промышленности.

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# Экспорт # Экономика # Наталья Надольская

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