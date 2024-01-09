В Беларуси продлили действие дополнительных мер поддержки экспорта до конца 2024-го

Правительство продлило действие дополнительных мер поддержки экспорта до конца 2024 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это поспособствует дальнейшему росту поставок наших товаров и услуг на рынки России, Китая, стран дальней дуги.

Беларусь продолжает выстраивать новые торгово-экономические связи и формировать логистические цепочки для поставок на Африканский континент. Ожидается ,что в нынешнем году экспорт в регион будет увеличен минимум в 2,5 раза к уровню 2023-го. Основную прибавку рассчитываем получить по продовольствию, машинам, оборудованию, продукции химической промышленности.