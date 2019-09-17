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Новости экономики за 17.09.2019

17 сентября 2019 15:36
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Новости Беларуси. Куда будем экспортировать праворульные отечественные электробусы, какие научно-технические разработки представили на выставке в Шанхае, кто дал старт мобильному платежному сервису с использованием QR-кода и кто прячется внутри банкомата? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

ПРАВОРУЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОБУСЫ ОТПРАВЯТСЯ В БИРМИНГЕМ

Первый в СНГ праворульный электробус представили отечественные машиностроители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Он был разработан по государственной научно-технической программе.

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Кузов максимально унифицирован для последующего производства, чтобы можно было менять правый или левый руль по требованиям заказчика. Электробус будет презентован на выставке коммерческого транспорта в октябре в Бирмингеме. Великобритания выбрана не случайно: страна поддерживает концепцию освобождения городов от двигателей внутреннего сгорания и к 2040 году планирует убрать транспорт с такими двигателями с городских улиц.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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