Новости экономики за 17.09.2019

Новости Беларуси. Куда будем экспортировать праворульные отечественные электробусы, какие научно-технические разработки представили на выставке в Шанхае, кто дал старт мобильному платежному сервису с использованием QR-кода и кто прячется внутри банкомата? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

ПРАВОРУЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОБУСЫ ОТПРАВЯТСЯ В БИРМИНГЕМ

Первый в СНГ праворульный электробус представили отечественные машиностроители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он был разработан по государственной научно-технической программе.