Традиционное производство и проекты будущего: 230 предприятий участвуют в промышленно-инвестиционном форуме в Минске

Новости Беларуси. В Беларуси внедрят технологии цифрового производства. Пока речь идет только о двух предприятиях, но в будущем их масштабируют на всю страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщили на промышленно-инвестиционном форуме. 17 сентября он открылся в Минске. В нем приняли участие представители 230 предприятий из семи стран. Среди них – Китай, Индия, Венгрия, Словакия. Беларусь представила полторы сотни новейших разработок. Корреспондент Дмитрий Боярович познакомился с участниками форума.

С виду – непримечательная конструкция. Внутри – система по очистке воды. Новейшую технологию разработало белорусское предприятие. Такую уже используют в Арабских Эмиратах. Возможно, внедрят и на родине.

Феликс Янковский, директор предприятия по производству промышленного оборудования:

Мы сделали технологию, которая возвращает до 90 % воды – чистой технической, возвращает ее в кругооборот – для полива, орошения. Данный принцип работает без химии, химических реагентов и хлорсодержащих веществ. Данный проект – ноу-хау – относится к разряду чистой экологии. Беларусь на выставке представила 150 разработок. Это и зарядные станции, и электроскутеры, и пластик для 3D-принтеров. Большое представительство у России. Свои инновации демонстрируют 12 регионов страны.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

А вот эта одежда сделана из специальной барьерной ткани. Она предназначена для сотрудников так называемых чистых помещений: в химической промышленности, пищевой или фармацевтике. Такой наряд прибыл сюда прямиком из Калужской области России.

Специальное химстекло, высокотемпературные датчики, преобразователи давления. Россия представила продукцию, востребованную на белорусском рынке. Участники форума отмечают: привезли лучшее.

Виталий Рыжий, директор по развитию компании по производству химической посуды (Россия):

Выставка превзошла наши ожидания. По посетителям – реально нет возможности отлучиться со стенда. Продукция востребована. Все подходят, спрашивают. Интерес очень большой.



В 2019 году форум стал и инвестиционным. Цель – привлечь капиталовложения в Беларусь из-за рубежа. В 2018-м в страну инвестировали $10 млрд. Основной объем – как раз в промышленность. И эта сфера имеет большой потенциал.

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Беларуси:

Беларусь – одна из тех постсоветских республик, которая предъявляет уникальный результат: не потерянные, а приумноженные инженерные школы. И очень важно, особенно в сфере высоких технологий, что в Республике Беларусь предъявляются те проекты, которые нацелены на десятилетия вперед. Это и Парк высоких технологий, и экономическая зона «Великий камень».

На форум приехали бизнесмены из Китая, Индии, Японии, Словакии. 18 сентября здесь пройдут кооперационные биржи. В поиске партнеров в Беларуси и вот эта венгерская компания. Она производит компрессоры для промышленных предприятий.