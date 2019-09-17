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«Планируем выйти на уровень переговоров». Делегация из Красноярска посетила Советский район Минска

17 сентября 2019 16:08
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Новости Беларуси. Обмен опытом и стратегия сотрудничества. Делегацию российского Красноярска принимали в Советском районе Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Гостей встречали в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники.

«Планируем выйти на уровень переговоров». Делегация из Красноярска посетила Советский район Минска-1

«Планируем выйти на уровень переговоров». Делегация из Красноярска посетила Советский район Минска-3

Больше всего россиян интересовал опыт белорусской столицы в благоустройстве и содержании частного сектора. Обсудили и законодательные вопросы в этой сфере, и механизмы личного общения Администрации с собственниками. В планах – более крупные совместные проекты.

«Планируем выйти на уровень переговоров». Делегация из Красноярска посетила Советский район Минска-6

Юрий Трущенко, глава Администрации Советского района:
Планируем выйти на уровень переговоров по заключению соглашения о сотрудничестве с одним из районов города Красноярска. Возможно, это будет одноименный район, тоже Советский район города Красноярска.

«Планируем выйти на уровень переговоров». Делегация из Красноярска посетила Советский район Минска-9

Сергей Ерёмин, глава Красноярска (Россия):
Нам хотелось бы, чтобы торговые кооперационные связи были более крепкими, потому что продукция из Беларуси очень хорошо ценится в том числе и у нас, в Красноярске, в Сибири.

Глава российского Красноярска отметил, что Минск является для него своеобразным эталоном чистоты. Кстати, сотрудничество в промышленной отрасли еще будет обсуждаться на встрече с руководством Мингорисполкома.

# Беларусь-Россия # Экономика # Юрий Трущенко # Сергей Ерёмин # Фотофакт

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