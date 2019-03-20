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Улучшить деловой климат. Проект национальной платформы бизнеса в Беларуси обсуждают в Минске

20 марта 2019 13:46
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Новости Беларуси. Проект национальной платформы бизнеса Беларуси обсуждают 20 марта в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Улучшить деловой климат. Проект национальной платформы бизнеса в Беларуси обсуждают в Минске-1

Улучшить деловой климат. Проект национальной платформы бизнеса в Беларуси обсуждают в Минске-3

Документ должен стать пошаговой инструкцией по улучшению делового климата в стране. Все инициативы, а их уже более сотни, поступают непосредственно от самих рыночных игроков. Упор деловые круги делают на развитие бизнеса – прежде всего, в регионах.

Улучшить деловой климат. Проект национальной платформы бизнеса в Беларуси обсуждают в Минске-6

Владимир Карягин, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства:
Сейчас как раз в районных центрах проходит интересный этап: идет формирование – впервые в истории страны – совета по развитию предпринимательства. Здесь необходимо проявлять творчество.

Я побывал в некоторых районах. Доклады из Минска с удовольствием послушал. Вопросы зададут. Но выдвинуть свою инициативу не решатся.

Мы получили много просьб от местных властей найти инвестора для района, для проекта. Но в том то и секрет, что зарубежные инвесторы готовы приходить в нашу страну, когда, во-первых, улучшится деловой климат, будет получше гарантия. Во-вторых, когда они видят партнера в лице местного предпринимателя.

Форум – центральное событие Недели белорусского предпринимательства. Ключевые темы для разговора – действенные финансовые инструменты, стимулирование активной работы малого и среднего бизнеса на внешних рынках и новые возможности для открытия своего дела.

Улучшить деловой климат. Проект национальной платформы бизнеса в Беларуси обсуждают в Минске-9

Улучшить деловой климат. Проект национальной платформы бизнеса в Беларуси обсуждают в Минске-11

Улучшить деловой климат. Проект национальной платформы бизнеса в Беларуси обсуждают в Минске-13

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Владимир Карягин # Фотофакт

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