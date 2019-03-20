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Масштабный деловой форум откроется 20 марта в Минске в рамках Недели белорусского предпринимательства

20 марта 2019 06:39
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Новости Беларуси. Стратегия и тактика. 20 марта в Минске будут говорить о развитии бизнеса в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальной библиотеке в рамках Недели белорусского предпринимательства откроется масштабный деловой форум. Участие в нем примут бизнесмены, банкиры, чиновники и дипломаты. Главные темы встречи – политика развития крупного бизнеса и деловой инициативы в регионах, добросовестная конкуренция на рынке товаров и услуг.

На форуме также будет представлен проект Национальной платформы бизнеса Беларуси – документ, содержащий предложения по улучшению делового климата в стране.

Масштабный деловой форум откроется 20 марта в Минске в рамках Недели белорусского предпринимательства-1

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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