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Учесть опыт Германии. О новых подходах в использовании возобновляемых источников энергии говорили в Минске

20 марта 2019 12:14
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Новости Беларуси. Новые подходы в использовании возобновляемых источников энергии. 20 марта эту тему обсудили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учесть опыт Германии. О новых подходах в использовании возобновляемых источников энергии говорили в Минске-1

В центре внимания – опыт Германии, где порядка трети энергии вырабатывается с помощью солнца, ветра и тепла Земли. Небольшие подстанции и мобильные источники позволяют стабилизировать энергосистему страны и снизить стоимость для потребителей. Эта мировая тенденция последних лет.

В Беларуси количество установок по производству энергии с использованием возобновляемых источников также ежегодно растет.

Учесть опыт Германии. О новых подходах в использовании возобновляемых источников энергии говорили в Минске-4

Михаил Малашенко, директор Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
Интегрировать возобновляемые источники энергии в энергосистему Германии как раз позволяет распределенная генерация. В том числе и этот опыт мы хотим использовать и для нашей энергосистемы, для интеграции наших возобновляемых источников энергии и для интеграции Белорусской АЭС.

Учесть опыт Германии. О новых подходах в использовании возобновляемых источников энергии говорили в Минске-7

Алексей Филинович, директор немецкой энергетической компании:
Поделимся реальным опытом, технологической частью, организационно-правовыми, каким образом финансируются эти инструменты, как это реализовано технически, в поддержку энергосистемы, повышения надежности, снижения себестоимости генерации, снижения тарифов для конечного потребителя. Потому что задача двойная: интегрировать АЭС и снижать финансовую нагрузку на реальный сектор экономики.

По прогнозам специалистов, в Беларуси возобновляемые источники к 2035 году позволят производить более 2,5 миллиардов киловат-часов электроэнергии в год. Такой результат не только снизит ее себестоимость, но и позволит на более выгодных условиях сотрудничать с зарубежными партнерами.

# Государственная политика в области энергетики # Экономика # Михаил Малашенко # Алексей Филинович # Фотофакт

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