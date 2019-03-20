Учесть опыт Германии. О новых подходах в использовании возобновляемых источников энергии говорили в Минске

Новости Беларуси. Новые подходы в использовании возобновляемых источников энергии. 20 марта эту тему обсудили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания – опыт Германии, где порядка трети энергии вырабатывается с помощью солнца, ветра и тепла Земли. Небольшие подстанции и мобильные источники позволяют стабилизировать энергосистему страны и снизить стоимость для потребителей. Эта мировая тенденция последних лет. В Беларуси количество установок по производству энергии с использованием возобновляемых источников также ежегодно растет.

Михаил Малашенко, директор Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

Интегрировать возобновляемые источники энергии в энергосистему Германии как раз позволяет распределенная генерация. В том числе и этот опыт мы хотим использовать и для нашей энергосистемы, для интеграции наших возобновляемых источников энергии и для интеграции Белорусской АЭС.