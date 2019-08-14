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Инфляцию в июле ускорили ЖКХ, мобильная связь, табак и помидоры

14 августа 2019 19:56
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Новости Беларуси. Нацбанк пояснил причины некоторого ускорения годовой инфляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Росту цен в июле способствовали сезонный фактор и увеличение регулируемых тарифов, которые за месяц прибавили почти 9 %.

Инфляцию в июле ускорили ЖКХ, мобильная связь, табак и помидоры-1

Связано это в основном с плановым подорожанием горячего водоснабжения, повышением стоимости услуг мобильной связи и удорожанием табачных изделий. В то же время, неблагоприятные погодные условия в начале месяца привели к нехарактерному для данного периода подорожанию на 23 % помидоров. Это, в свою очередь, сделало менее значимым общее снижение цен на плодоовощную продукцию.

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# Инфляция в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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