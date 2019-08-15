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В Беларуси утверждён план осенних полевых работ

15 августа 2019 06:46
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Новости Беларуси. И снова о погоде, которая вносит коррективы в графики сельскохозяйственных работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси складывается неравномерная ситуация с увлажнением почвы. В одних районах влаги всё ещё не хватает, в других наблюдается переизбыток.

В Беларуси утверждён план осенних полевых работ-1

При этом обильные дожди затрудняют уборку урожая и обработку почвы под озимый сев. Тем временем Министерство сельского хозяйства и продовольствия утвердило план, в соответствии с которым пройдут осенние полевые работы. Известно, что на посадку озимых зерновых этой осенью сельхозорганизации отведут свыше 1 миллиона 700 тысяч гектаров земли. Для будущих посевов потребуется около 350 тысяч тонн минеральных удобрений.

В Беларуси утверждён план осенних полевых работ-4

Первыми сеять озимые начнут 3 сентября в Витебской и Могилёвской областях, день-два спустя подключатся аграрии Гродненской и Брестской. В Гомельской области на поля выйдут 9 сентября.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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