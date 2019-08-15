В Беларуси утверждён план осенних полевых работ

Новости Беларуси. И снова о погоде, которая вносит коррективы в графики сельскохозяйственных работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси складывается неравномерная ситуация с увлажнением почвы. В одних районах влаги всё ещё не хватает, в других наблюдается переизбыток.

При этом обильные дожди затрудняют уборку урожая и обработку почвы под озимый сев. Тем временем Министерство сельского хозяйства и продовольствия утвердило план, в соответствии с которым пройдут осенние полевые работы. Известно, что на посадку озимых зерновых этой осенью сельхозорганизации отведут свыше 1 миллиона 700 тысяч гектаров земли. Для будущих посевов потребуется около 350 тысяч тонн минеральных удобрений.