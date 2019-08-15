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В Беларуси осталось убрать 15 % площадей

15 августа 2019 07:54
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Новости Беларуси. Тем временем аграрии Беларуси приближаются к 6 миллионам тонн по намолоту зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В общем по стране осталось обработать около 15 % площадей.

В Беларуси осталось убрать 15 % площадей-1

Однако в северных районах еще предстоит много работы. В Витебской области убрано всего 60 % полей. Больше всего зерна удалось собрать хлеборобам Минской области. Со дня на день здесь преодолеют полуторамиллионный рубеж. В тройке лидеров также Брестская и Гродненская области.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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