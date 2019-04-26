Льготы для бизнеса и инвестиционный потенциал: что обсуждают на Международном экономическом форуме в Орше

Новости Беларуси. Орша в эти дни принимает Международный экономический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его участниками стали свыше полутысячи представителей бизнеса Беларуси, России, Прибалтики.

Делегации оценили возможности Орши как востребованной логистической площадки Беларуси, ознакомились с инвестиционным потенциалом региона, а также пообщались с партнерами по бизнесу и обменялись опытом работы в свободных экономических зонах.

Особое место в форуме заняло обсуждение льгот для ведения бизнеса, которые предусматривает Указ Президента № 506 «О развитии Оршанского района Витебской области». В регионе созданы беспрецедентные правовые условия, которыми успешно пользуются уже 80 предприятий.