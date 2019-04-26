Прямой эфир

Льготы для бизнеса и инвестиционный потенциал: что обсуждают на Международном экономическом форуме в Орше

26 апреля 2019 06:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Орша в эти дни принимает Международный экономический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его участниками стали свыше полутысячи представителей бизнеса Беларуси, России, Прибалтики.

Делегации оценили возможности Орши как востребованной логистической площадки Беларуси, ознакомились с инвестиционным потенциалом региона, а также пообщались с партнерами по бизнесу и обменялись опытом работы в свободных экономических зонах.

Особое место в форуме заняло обсуждение льгот для ведения бизнеса, которые предусматривает Указ Президента № 506 «О развитии Оршанского района Витебской области». В регионе созданы беспрецедентные правовые условия, которыми успешно пользуются уже 80 предприятий.

Льготы для бизнеса и инвестиционный потенциал: что обсуждают на Международном экономическом форуме в Орше-1

Льготы для бизнеса и инвестиционный потенциал: что обсуждают на Международном экономическом форуме в Орше-3

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Представители «Транснефти» обсудят ситуацию с некачественной российской нефтью на площадке «Белнефтехима»
26 апреля 2019 06:31

Представители «Транснефти» обсудят ситуацию с некачественной российской нефтью на площадке «Белнефтехима»

Белнефтехим оценил недополученную в апреле выручку в 100 миллионов долларов
25 апреля 2019 17:47

Белнефтехим оценил недополученную в апреле выручку в 100 миллионов долларов

Новости экономики за 25.04.2019
25 апреля 2019 17:03

Новости экономики за 25.04.2019