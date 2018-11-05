Украина будет поставлять в Беларусь растительное сырьё для производства отечественных медпрепаратов

Новости Беларуси. Беларусь и Украина развивают сотрудничество в области фармацевтики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На Форуме регионов было подписано соответствующее соглашение.

Известно, что растительное сырье из Украины будет поставляться для отечественных компаний по производству медпрепаратов. Это свежие или высушенные листья, цветы, семена и ягоды.

По мнению экспертов, меморандум о сотрудничестве позволит не только увеличить товарооборот между странами, но и обеспечить аптеки более качественными медицинскими препаратами.