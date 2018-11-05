Белорусские предприятия презентуют свою продукцию на международной выставке импортных товаров в Шанхае

Новости Беларуси. 5 ноября в Шанхае стартует Китайская международная импортная ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь одной из первых заявила об участии в этом масштабном форуме.

На выставке будет представлена продукция ведущих отечественных производителей в сфере машиностроения, сельского хозяйства, продуктов питания.