Белорусские предприятия презентуют свою продукцию на международной выставке импортных товаров в Шанхае

Новости Беларуси. 5 ноября в Шанхае стартует Китайская международная импортная ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь одной из первых заявила об участии в этом масштабном форуме.
На выставке будет представлена продукция ведущих отечественных производителей в сфере машиностроения, сельского хозяйства, продуктов питания.
Это первая в мире выставка государственного уровня, посвященная именно импорту. Участие в ней примут предприятия из 130 стран. Предполагается, что количество оптовых покупателей достигнет 150 тысяч.
Кроме того, на неделе пройдет и Белорусско-китайский деловой форум. Планируется, что в нем примет участие около 80 белорусских предприятий и более 200 китайских компаний. Это позволит установить новые и расширить уже имеющиеся бизнес-контакты. Ведь к 2020 году Беларусь ставит перед собой амбициозную задачу – увеличить экспорт в Китай до полутора миллиардов долларов.