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Белорусские предприятия презентуют свою продукцию на международной выставке импортных товаров в Шанхае

05 ноября 2018 06:58
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Новости Беларуси. 5 ноября в Шанхае стартует Китайская международная импортная ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь одной из первых заявила об участии в этом масштабном форуме.

На выставке будет представлена продукция ведущих отечественных производителей в сфере машиностроения, сельского хозяйства, продуктов питания. 

Белорусские предприятия презентуют свою продукцию на международной выставке импортных товаров в Шанхае-1

Белорусские предприятия презентуют свою продукцию на международной выставке импортных товаров в Шанхае-3

Это первая в мире выставка государственного уровня, посвященная именно импорту. Участие в ней примут предприятия из 130 стран. Предполагается, что количество оптовых покупателей достигнет 150 тысяч.

Кроме того, на неделе пройдет и Белорусско-китайский деловой форум. Планируется, что в нем примет участие около 80 белорусских предприятий и более 200 китайских компаний. Это позволит установить новые и расширить уже имеющиеся бизнес-контакты. Ведь к 2020 году Беларусь ставит перед собой амбициозную задачу – увеличить экспорт в Китай до полутора миллиардов долларов.

Белорусские предприятия презентуют свою продукцию на международной выставке импортных товаров в Шанхае-6

# Беларусь-Китай # Экономика # Фотофакт

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