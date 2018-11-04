Выполнили поручение на все 100%? Подробности поездки Президента в Болбасово
Новости Беларуси. 4 ноября глава государства совершил рабочую поездку в Витебскую область, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президенту доложили о развитии региона, в том числе о выполнении поручения по Оршанскому району. Александр Лукашенко увидел, как преобразился городской поселок Болбасово, и пообщался с местными жителями.
Галина Файбышева в Болбасово живет 40 лет. За это время военный городок стал городским поселком и изменился до неузнаваемости.
Галина Файбышева, житель городского поселка Болбасово:
Лучше стали условия. Вы сами видели: и парк, и детские площадки.
Сегодня сотни человек вышли, чтобы поблагодарить Александра Лукашенко. Цель этой поездки главы государства в Болбасово – проверить, как выполнены его поручения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо было восстановить этот поселок, но задержались немного. Только по одной причине.
Наверное, это и моя родина. Я тут знаю каждую улочку, особенно, где мороженое продавали. Ларьки там были на площади. Я подумал, что будет неправильно, если мы начнем восстанавливать там, где я родился, где ходил. Поэтому начали с Минска.
Только в Витебской области 15 городских поселков. Областные и региональные центры привели в порядок, даже деревни преобразили в агрогородки. На очереди – такие небольшие городки, как Болбасово или Барань.
Александр Лукашенко:
Обнаружили, что у нас остались эти поселки городского типа. Поэтому нам надо было показать, как это делать. И вот в Копысе и здесь. В Копысе лучше, наверное, чем здесь. Надо страну потихоньку приводить в порядок с точки зрения, как будут жить, не сегодня даже, а завтра люди.
Если мы Болбасово зацепили таким образом, значит, оно будет жить. Это перспективный поселок.
Главная улица городского поселка – полтора километра. Президент совершил променад по обустроенному городку и зашёл в местные магазины.
О государственно-частном партнёрстве речь идёт и во время обсуждения дальнейшей судьбы невостребованных объектов. Президент – местным властям: не торопитесь сбрасывать с себя этот груз, надо искать им применение. Тем более, когда подсказка звучит из уст местных жителей.
Кафе – хорошо, а вот спортивная школа – ещё лучше. Стадион есть, осталось создать небольшую инфраструктуру – и на старт. От культуры физической до художественной. Главе государства показывают отреставрированный Дом культуры.
Жизнь, как песня. «Журавинка» – это восемь женщин-ягодок – именно так себя называют зрелые артисты. Возраст исполнительниц – от 67 до 82. Ансамблю 7 лет. После реконструкции Дом культуры преобразился во Дворец, а Роза Свирская, говорит, расцвела вместе с очагом региональной культуры.
Роза Свирская, участник ансамбля народной музыки:
Сейчас мы в свой Дом культуры летим, как на крыльях, не то что топаем ногами. Городской центр культуры в Орше мы часто сравниваем: наш Дом культуры красивее, свежее, чище. Мы говорим, что не мы к вам будем ездить на все большие праздники, а вы к нам.
Действительно, до Орши рукой подать. Но для отдыха дома все условия в местном Доме культуры. Всё поменяли. Из раритетов вот только эту люстру оставили.
Здесь даже фитнес-центр появился, а ещё хореографический класс и изостудия. В буквальном смысле есть простор для творческого развития местным талантам.
Половина из 14 коллективов – это детские. А всего занимается 200 человек. Творчески человек должен относиться и к тому месту, где живет. Есть ответственность государственная, а есть – личная.
Александр Лукашенко:
Надо шевелиться. Не надо надеяться только на государство, как у нас принято говорить, еще на что-то. Государство свою роль сыграет так, как должно сыграть. Я, конечно, немножко вас избаловал: в России и Украине этого нет, что на руках людей носят. Выжил – выжил, нет – рынок, как у нас принято говорить. Я этой политики не придерживаюсь, на то и власть, чтобы регулировать процессы в государстве и смотреть, чтобы немножко было людям легче.
Вот рабочие места... Ну, что-то вы создадите, но не в таком масштабе, как государство. Поэтому вам помогают. За домом, квартирой – все в основном приватизированы – вы должны смотреть сами. Балкон вы не отремонтируете, потому что тут нужен подъемный кран. Внутренние сети, газ и прочее вообще трогать не надо. Их надо восстанавливать.
Конечно, со временем вы 100% за это будете платить, но пока не можете – мы поддержим. Там, где государство должно сделать, где вы не можете, там с государства и с меня надо спрашивать. Но там, где вы должны посмотреть на себя в зеркало – я часто говорю, когда начинают упрекать власть, образно говорю: к зеркалу подойди и спроси себя, что ты сделал.
Понимать надо, мы же живем в конкретной ситуации, в конкретных условиях, мы не всё можем. У нас нет столько ресурсов, сколько у нашей восточной соседки. Поэтому мы не всё можем, а если можем, то не сразу. Вот такая философия жизни.
Казалось, на встрече к Президенту собрался весь город. Общение, как всегда, затянулось. Но у Президента график. Впереди вопросы трудоустройства, чтобы жить и работать можно было дома.
Александр Лукашенко:
Здесь строятся определенные производственные помещения, связанные с логистикой. Поэтому не только удобство для жизни, но и рабочие места здесь должны быть. Они будут появляться все новые, новые и новые.
«Он будет одним из лучших в стране». Александр Лукашенко пообещал восстановить в Болбасово аэропорт
Новая высота – это мультимодальный комплекс и свой аэропорт. Болбасово – Барань – Орша должны стать логистическим треугольником международного значения. Сегодня глава государства проинспектировал строительство взлетно-посадочной полосы.
Открытие новых объектов – это старая добрая традиция к 7 ноября. По всей стране открываются новые объекты.
Александр Лукашенко:
Хочу поблагодарить всех, кто причастен к возрождению этого уникального места, и этим самым преподнес подарок всему белорусскому народу и, прежде всего, жителям этого самого – как мне тут сказали – красивого уголка нашей страны. С наступающим всех праздником! Здоровья вам, живите долго, растите детей и желательно, чтобы рожали побольше, хотя бы троих. Если будет трое – это уже прирост. Нам очень нужны люди для того, чтобы была Беларусь.
Подарок от государства белорусам сделан, но дарить приятнее, чем получать. Поэтому каждый может сделать свой вклад. Хотя бы тем, что посадит по несколько деревьев. Тогда Болбасово будет не просто ухоженным городком для жизни, а городом-садом.