Выполнили поручение на все 100%? Подробности поездки Президента в Болбасово

Новости Беларуси. 4 ноября глава государства совершил рабочую поездку в Витебскую область, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президенту доложили о развитии региона, в том числе о выполнении поручения по Оршанскому району. Александр Лукашенко увидел, как преобразился городской поселок Болбасово, и пообщался с местными жителями.

Галина Файбышева в Болбасово живет 40 лет. За это время военный городок стал городским поселком и изменился до неузнаваемости.



Галина Файбышева, житель городского поселка Болбасово:

Лучше стали условия. Вы сами видели: и парк, и детские площадки.

Сегодня сотни человек вышли, чтобы поблагодарить Александра Лукашенко. Цель этой поездки главы государства в Болбасово – проверить, как выполнены его поручения. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо было восстановить этот поселок, но задержались немного. Только по одной причине.

Наверное, это и моя родина. Я тут знаю каждую улочку, особенно, где мороженое продавали. Ларьки там были на площади. Я подумал, что будет неправильно, если мы начнем восстанавливать там, где я родился, где ходил. Поэтому начали с Минска. Только в Витебской области 15 городских поселков. Областные и региональные центры привели в порядок, даже деревни преобразили в агрогородки. На очереди – такие небольшие городки, как Болбасово или Барань.



Александр Лукашенко:

Обнаружили, что у нас остались эти поселки городского типа. Поэтому нам надо было показать, как это делать. И вот в Копысе и здесь. В Копысе лучше, наверное, чем здесь. Надо страну потихоньку приводить в порядок с точки зрения, как будут жить, не сегодня даже, а завтра люди.

Если мы Болбасово зацепили таким образом, значит, оно будет жить. Это перспективный поселок.

Главная улица городского поселка – полтора километра. Президент совершил променад по обустроенному городку и зашёл в местные магазины. О государственно-частном партнёрстве речь идёт и во время обсуждения дальнейшей судьбы невостребованных объектов. Президент – местным властям: не торопитесь сбрасывать с себя этот груз, надо искать им применение. Тем более, когда подсказка звучит из уст местных жителей.





Кафе – хорошо, а вот спортивная школа – ещё лучше. Стадион есть, осталось создать небольшую инфраструктуру – и на старт. От культуры физической до художественной. Главе государства показывают отреставрированный Дом культуры.





Жизнь, как песня. «Журавинка» – это восемь женщин-ягодок – именно так себя называют зрелые артисты. Возраст исполнительниц – от 67 до 82. Ансамблю 7 лет. После реконструкции Дом культуры преобразился во Дворец, а Роза Свирская, говорит, расцвела вместе с очагом региональной культуры.

Роза Свирская, участник ансамбля народной музыки:

Сейчас мы в свой Дом культуры летим, как на крыльях, не то что топаем ногами. Городской центр культуры в Орше мы часто сравниваем: наш Дом культуры красивее, свежее, чище. Мы говорим, что не мы к вам будем ездить на все большие праздники, а вы к нам. Действительно, до Орши рукой подать. Но для отдыха дома все условия в местном Доме культуры. Всё поменяли. Из раритетов вот только эту люстру оставили.

Здесь даже фитнес-центр появился, а ещё хореографический класс и изостудия. В буквальном смысле есть простор для творческого развития местным талантам.

Половина из 14 коллективов – это детские. А всего занимается 200 человек. Творчески человек должен относиться и к тому месту, где живет. Есть ответственность государственная, а есть – личная.







Александр Лукашенко:

Надо шевелиться. Не надо надеяться только на государство, как у нас принято говорить, еще на что-то. Государство свою роль сыграет так, как должно сыграть. Я, конечно, немножко вас избаловал: в России и Украине этого нет, что на руках людей носят. Выжил – выжил, нет – рынок, как у нас принято говорить. Я этой политики не придерживаюсь, на то и власть, чтобы регулировать процессы в государстве и смотреть, чтобы немножко было людям легче.

Вот рабочие места... Ну, что-то вы создадите, но не в таком масштабе, как государство. Поэтому вам помогают. За домом, квартирой – все в основном приватизированы – вы должны смотреть сами. Балкон вы не отремонтируете, потому что тут нужен подъемный кран. Внутренние сети, газ и прочее вообще трогать не надо. Их надо восстанавливать.

Конечно, со временем вы 100% за это будете платить, но пока не можете – мы поддержим. Там, где государство должно сделать, где вы не можете, там с государства и с меня надо спрашивать. Но там, где вы должны посмотреть на себя в зеркало – я часто говорю, когда начинают упрекать власть, образно говорю: к зеркалу подойди и спроси себя, что ты сделал. Понимать надо, мы же живем в конкретной ситуации, в конкретных условиях, мы не всё можем. У нас нет столько ресурсов, сколько у нашей восточной соседки. Поэтому мы не всё можем, а если можем, то не сразу. Вот такая философия жизни.

Казалось, на встрече к Президенту собрался весь город. Общение, как всегда, затянулось. Но у Президента график. Впереди вопросы трудоустройства, чтобы жить и работать можно было дома.





Александр Лукашенко:

Здесь строятся определенные производственные помещения, связанные с логистикой. Поэтому не только удобство для жизни, но и рабочие места здесь должны быть. Они будут появляться все новые, новые и новые. «Он будет одним из лучших в стране». Александр Лукашенко пообещал восстановить в Болбасово аэропорт Новая высота – это мультимодальный комплекс и свой аэропорт. Болбасово – Барань – Орша должны стать логистическим треугольником международного значения. Сегодня глава государства проинспектировал строительство взлетно-посадочной полосы.