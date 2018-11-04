«Он будет одним из лучших в стране». Александр Лукашенко пообещал восстановить в Болбасово аэропорт
Новости Беларуси. Масштабное благоустройство завершено в городском посёлке Болбасово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сделать его комфортным местом для жизни – поручение Президента. Как преобразился населённый пункт, с проделанной работой Александр Лукашенко 4 ноября знакомился лично.
Глава государства прошел по обновлённым улицам Болбасово, который заметно похорошел, стал более ухоженным и удобным.
Здесь отремонтировали больницу, реконструировали школу, обновили жилые дома, обустроили тротуары, но больше всего местные жители благодарны за строительство станции обезжелезивания – теперь вопрос низкого качества воды остался в прошлом.
Болбасово и Копысь – это образец по которому в ближайшие несколько лет приведут в порядок подобные посёлки во всех уголках Беларуси. Президент отметил, что задача государства – помогать с благоустройством и создавать новые рабочие места.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Кое-что сделали, и немало. Все остальное, как я уже сказал, – за вами, и за это с вас будет жесточайший спрос. Я предупредил председателя райисполкома и председателя поселкового совета, это они должны организовать уход за территорией, чтобы здесь было не только благоустройство, чтобы высадили достаточное количество деревьев, чтобы эти дома утопали в садах.
Мы с вами еще поживем, но дети, они будут жить здесь многие. Социальная сфера – культура, спорт, здесь доделаем – должны работать спортивные секции, школы. Но самое главное – это рабочие места. Вы знаете, что мы здесь развернули приличное строительство, мы восстановим аэропорт – он будет одним из лучших в нашей стране, конечно, Минск мы не переплюнем и не надо, но это будет очень хороший аэропорт и будет использоваться в промышленных целях.
Здесь самолеты будут прилетать, улетать, поставлять товары с разных стран. Будет и по Беларуси, и по всей территории согласно действующего законодательства распространяться. Отсюда будут увозиться товары белорусского производства.
Здесь прекрасная логистика – мирового уровня автомобильная трасса, железнодорожный узел, будет воздушная гавань и логистика по воздуху.
Открылся в Болбасово и обновленный Дом культуры. Сегодня это место притяжения всех творческих жителей посёлка. Одним из первых гостей стал Президент. Глава государства оценил обновленные залы для репетиций и занятий спортом, заглянул в новый зрительный зал.
Александр Лукашенко также пообщался с местными жителями. Затронули вопросы демографии и занятости. Президент отметил, что сейчас идет активная работа по созданию рабочих мест в регионе.
Так, в Болбасово идет строительство мультимодального логистического комплекса, где в будущем будут принимать все виды транспорта, в том числе авиацию. Президент также ознакомился с ходом строительства взлетно-посадочной полосы. Первые самолеты начнут прилетать сюда уже в 2019 году.