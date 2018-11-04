«Он будет одним из лучших в стране». Александр Лукашенко пообещал восстановить в Болбасово аэропорт

Новости Беларуси. Масштабное благоустройство завершено в городском посёлке Болбасово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сделать его комфортным местом для жизни – поручение Президента. Как преобразился населённый пункт, с проделанной работой Александр Лукашенко 4 ноября знакомился лично.

Глава государства прошел по обновлённым улицам Болбасово, который заметно похорошел, стал более ухоженным и удобным.

Здесь отремонтировали больницу, реконструировали школу, обновили жилые дома, обустроили тротуары, но больше всего местные жители благодарны за строительство станции обезжелезивания – теперь вопрос низкого качества воды остался в прошлом.

Болбасово и Копысь – это образец по которому в ближайшие несколько лет приведут в порядок подобные посёлки во всех уголках Беларуси. Президент отметил, что задача государства – помогать с благоустройством и создавать новые рабочие места.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Кое-что сделали, и немало. Все остальное, как я уже сказал, – за вами, и за это с вас будет жесточайший спрос. Я предупредил председателя райисполкома и председателя поселкового совета, это они должны организовать уход за территорией, чтобы здесь было не только благоустройство, чтобы высадили достаточное количество деревьев, чтобы эти дома утопали в садах.

Мы с вами еще поживем, но дети, они будут жить здесь многие. Социальная сфера – культура, спорт, здесь доделаем – должны работать спортивные секции, школы. Но самое главное – это рабочие места. Вы знаете, что мы здесь развернули приличное строительство, мы восстановим аэропорт – он будет одним из лучших в нашей стране, конечно, Минск мы не переплюнем и не надо, но это будет очень хороший аэропорт и будет использоваться в промышленных целях.

Здесь самолеты будут прилетать, улетать, поставлять товары с разных стран. Будет и по Беларуси, и по всей территории согласно действующего законодательства распространяться. Отсюда будут увозиться товары белорусского производства.

Здесь прекрасная логистика – мирового уровня автомобильная трасса, железнодорожный узел, будет воздушная гавань и логистика по воздуху.