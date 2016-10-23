Уклонение от налогов или почему проводить свадьбы и банкеты в агроусадьбах иногда незаконно

Новости Беларуси. Белорусский агротуризм свернул с дорожки. По мнению чиновников из Министерства спорта и туризма, далеко не на всех агроусадьбах

происходит то, за что их хозяева платят всего одну базовую величину налогов в год. И совсем не то, что изначально было прописано в законе об агроэкотуризме.

Речь идет, например, о свадьбах, корпоративах и больших банкетах.

Нет, это конечно можно провести и на природе, но тогда это не вписывается в трактовку «зеленый туризм», со всеми юридическими и налоговыми последствиями.

Пока новые, а вернее, уточненные правила игры на этом рынке обсуждаются и в Министерстве спорте и туризма ждут предложений, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Чаек от Любови Алексеевны и старинного самовара лишь начало путешествия по традициям ее дома. Все – почти точная мизансцена детства хозяйки из полесской деревни – с родных мест Мележа. С гостями и по грибы, и на санях. Вот только застолий и банкетов землевладелица Бирюкова не устраивает.

Любовь Бирюкова, хозяин агроусадьбы:

Свадьбы проводить – это не то предназначение агроэкоусадьбы. Агроэкоусадьба предназначена для того, чтобы, допустим, люди не только приехали и отдохнули. Но и поинтересовались бытом, который здесь у меня есть, поинтересовались той же историей.

Против проведения гуляний в агроусадьбах – будь то выпускной, свадьба или поминки, выступило и Министерство спорта и туризма.

Сейчас предложение ведомства запретить массовые застолья в пределах агроусадеб обсуждается. Также как и инициатива размещать там не больше 20 гостей.

Некоторые агроусадьбы в обход собственной первоначальной миссии делают деньги на туристическом бизнесе.

Только это уже другой вид деятельности, в котором работают другие правила.

Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:

99% процентов добросовестно, вкладывая душу, занимаются агроэкотуризмом и приносят пользу государству. Но этот 1%, они подменили понятия и искали идею главы государства и открыто занимаются ресторанно-гостиничным бизнесом, уходя от налогов.

И вот эти изменения, 372 указ, касаются только этих немногочисленных людей. У который объёмы очень серьёзные, миллиардные.

По факту выходит, что агроусадьба может зарабатывать на проведении торжеств тысячи долларов. При этом в казну ежемесячно отчислять лишь стоимость шоколадки.

Наталья Чевик, учредитель ресторана:

Если открывается объект общественного питания, то, конечно, очень жесткие требования. И санитарных служб, и налоговых инспекций. Что касается агроусадеб… конечно, там полная бесконтрольность.

Никто не запретит устраивать ни свадьбы, ни вечеринки, ни юбилеи.

Но если владелец усадьбы от таких услуг отказаться не может, то нужно принять условия: зарегистрировать фирму или ИП и платить налоги. Или, скажем, заключить договор.

Наталья Чевик, учредитель ресторана:

Нас привлекают именно как объект общественного питания. Составляется договор, мы приезжаем, накрываем, с нами рассчитываются. Соответственно, из этого всего оплачиваются налоги.

В этом году белорусскому сельскому туризму исполнилось 10 лет.