Новости экономики за 21.10.2016

Новости Беларуси. Оплата госпошлины за допуск автомобилей к дорожному движению теперь доступна в системе «Расчет». Таким образом, владельцы могут заплатить за услугу через интернет-банк, и не тратить время на станции диагностики. Нужно ли с собой на техосмотр брать квитанцию об оплате, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

БЕЛТЕХОСМОТР ВКЛЮЧЕН В ЕРИП

Необходимости предоставлять оригинал квитанции об оплате госпошлины нет.

Сотрудники Белтехосмотра сами проверят наличие оплаты в ЕРИП.

Если техосмотр пройти не удалось, деньги вернут по заявлению в Министерство по налогам и сборам. К слову, сам техосмотр сегодня стоит в среднем 19 рублей. А вот пошлина обойдется от 3 до 11 базовых величин в зависимости от максимальной массы автомобиля.

ОТГРУЗИЛИ

Экспорт белорусской грузовой техники с начала года вырос на треть. В денежном выражении наши производители выручили от продажи без малого 370 миллионов долларов. Еще более радужная статистика по поставкам сельхозмашин. Прирост более 70% и итоговая сумма контрактов в 106 миллионов. Основным рынком сбыта и катализатором продаж является Россия.

ONLINE ТОРГИ

Валютные сделки в один клик. Белорусские программисты создали новый продукт для банков и юрлиц. Электронная торговая площадка позволяет

автоматизировать процесс валютно-обменных операций и существенно сэкономить время, исключив этап согласования сделок с менеджерами финансовых учреждений.

Пока программа работает в тестовом режиме.

Анна Повилан, начальник отдела разработки биржевых систем:

Сейчас все сделки происходят по телефону, сто создает неудобства. Тратится очень много времени со стороны банка и со стороны клиента на заключение сделок. Пока уже поговорил клиент со своим дилером в банке по телефону, ситуация изменилась, курс может измениться.

НАЛИЧНЫЙ УИКЕНД

Самая активная ночь с пассивными карточками.

С субботы на воскресенье безналичные операции 13 белорусских банков будут невозможны.

Процессинговый центр проведет технологические работы с 2:00 до 7:00. Они связаны с обработкой онлайн авторизации при пользовании международными платежными системами. Для тех, кто планирует потратиться ночью, лучше запастись наличными.

НЕФТЯНЫЕ КАЧЕЛИ

Цены на нефть отреагировали на прогноз Всемирного банка. Напомним, накануне финансовый институт изменил ориентировочную стоимость углеводородов на 2017 год, увеличив ее с 53 до 55 долларов за баррель. Причиной тому стало решение стран ОПЕК заморозить добычу сырья. Однако уже 21 октября фьючерсы марки Brent опустились и торговались ниже 52 долларов.

Белорусский рубль на фоне нефтяных волн заметно прибавил. На торгах в пятницу он снова укрепился к корзине валют. Доллар потерял незначительно. На понедельник курс 1 рубль 90 копеек. Евро снизился более существенно, сразу на полторы копейки. По Нацбанку на 24 октября – 2,08. Российский рубль также подешевел, и в ближайший уикенд за 100 российских можно будет купить 3 рубля и 5 копеек белорусских.