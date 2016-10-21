Администрация Первомайского района компенсирует малым предприятиям расходы на банковские кредиты

Новости Беларуси. Темп промышленного роста в Первомайском районе столицы составил больше 80%. Продукция и услуги экспортируются почти в 80 стран мира.

Недавно открыли еще 11 новых рынков сбыта. Среди них Иордания, Малайзия и Пакистан.

Число экспортеров в районе увеличилось почти до 500. А программа импортозамещения района в целом выполнена на сумму около 100 миллионов долларов.

Андрей Мацкевич, заместитель главы администрации Первомайского района:

В районе, конечно, оказывается помощь малым предприятиям. Компенсация расходов за пользование банковскими кредитами – это более чем на 25 тысяч белорусских рублей. Создано более чем 2500 рабочих мест. Их продукция начала поступать на экспорт.

Первомайский район ежегодно прирастает 2 тысячами жителей.

В 2015 году здесь возвели больше новостроек, чем в других уголках столицы. В этом – уже свыше 140 тысяч квадратных метров жилья.

До конца 2016 года сдадут еще три дома. Вместе со строительством жилья развивают и инфраструктуру. Самым маленьким жителям района уже в этом году подарят два детских сада. Масштабная застройка говорит и о привлекательности северо-восточной части города для инвесторов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.