Белорусские деликатесы из мраморной говядины: соответствуют ли они мировому качеству?

Новости Беларуси. Мраморная говядина. Деликатес, уже всем набивший оскомину. Он, конечно, не в повседневной потребительской корзине, но и в элитных ресторанах для гурманов его цена получается пока «золотой». А все потому, что возят нежнейшее мясо молодых быков с тончайшими жировыми прослойками за десятки тысяч километров. Хотя вопрос о его производстве в Беларуси поднимался не единожды. В очередной раз об этом говорили и во время поездки Президента в Гомельскую область. Пойма Припяти – подходящее место для производства такого деликатеса, но получить качественный отечественный продукт не удалось пока и здесь. Так когда же доступная мраморная говядина белорусам в прямом смысле набьет оскомину?

Вопрос о производстве в Беларуси мраморного мяса поднимается уже не первый год. Только в 2012 году Александр Лукашенко обращался к этой теме, минимум, дважды: звучала она и во время поездки по Гомельщине...

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Надо и людей своих приучать к нормальному мясу, и излишки реализовывать в Москву.

...и в кабинетах. Вот Президент четко ставит задачу Премьер-министру.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Надо построить на Полесье этот завод, осуществить забой скота. Посмотреть, как европейцы упаковывают, готовят это мясо, отдать что-то в Минск. Рестораны готовы покупать это мясо, а остальное — продать в Россию.

С тех пор прошло больше полутора лет, а белорусского деликатеса по-прежнему нет ни в ресторанах, ни на прилавках. Только редкие объявления в Интернете. Правда, и там продавцы из Гомельской области указывают цены в российских рублях. Видимо, в соседней России спрос на такое мясо гораздо выше.

Впрочем, в меню столичных ресторанов стейки с заветным рисунком на срезе - не редкость. Только вот поставки мраморной говядины из-за рубежа превращают ее в золотую.

Телефонные звонки в различные рестораны Минска показали, что цена на такой деликатес колеблется от 450 до 850 тысяч, а привозят его практически с другого полушария: из Австралии и даже Японии.

А вот в этот итальянский ресторан мраморную говядину поставляют из Австралии. На столе шеф-повара, для сравнения, и белорусское мясо, правда, в категорию деликатесов оно явно не попадает.

Андрей Резников, шеф-повар ресторана итальянской кухни:

Вот видите эти жировые прослоечки небольшие? Это и есть мрамор. Чем их больше, тем выше мраморность. Здесь (указывает на мясо из Беларуси) как такового ничего нет.

Оливковое масло, розмарин и специи – все, что нужно для идеального стейка. А пока австралийское мясо готовится, в поисках говядины отечественного производства отправляемся в столичный гипермаркет.

Замдиректора столичного гипермаркета показывает, что на этом прилавке элитного мяса не так давно был и белорусский деликатес, правда, в замороженном виде по цене 200 тысяч за килограмм покупателю он не пришелся по вкусу. От закупок пришлось отказаться.

Надежда Адамович, заместитель директора по коммерческим вопросам гипермаркета:

Мы осуществляем попытки поставок мраморной говядины от белорусских фермерских хозяйств. Но, к сожалению, по факту разделки данной говядины мрамора в ней мы пока не нашли.

По официальным данным, в Беларуси выращиванием тех самых мраморных коров занимаются 387 хозяйств. Абердино-ангузская, Лимузин, Герефорд, Шароле — все те же деликатесные породы, что и по всему миру, разводят и у нас. Только вот результата на прилавках нет. В Японии, к примеру, для того, чтобы мясо стало мраморным, бычков кормят зерном, кукурузой, в рацион добавляют вино и пиво, и все это происходит под аккомпанемент классической музыки. А у нас…

Александр Субцельный, зоотехник СПК «Першаи-2003»:

Как вот только трава отросла с мая месяца, мы их выпускаем на пастбище до поздней осени. А сейчас, если такая погода сохранится и пастбищ хватает, то будут и до декабря месяца.

Кормят мясных коров точно так же, как и молочных, рассказывает зоотехник Александр из СПК «Першаи» Минской области. Ставку на мясные породы там сделали еще 6 лет назад. Первых особей привезли из Венгрии и Эстонии, сейчас собственное стадо разрослось до 730 голов. Абердино-ангуз по размеру больше своих черно-пестрых собратьев, вес взрослой особи – около 700 килограммов и не очень дружелюбный характер.

У Елены Скрундь с коровами свои счеты. Она вспоминает, как в 2007 году затевали прибыльное дело, а сейчас производство на мясной ферме по рентабельности уступает молочной и свиноводческой. Да и самим животноводам заниматься выращиванием деликатесных пород пока не выгодно: отличие в цене от обыкновенной говядины минимальное., сообщила, что

Елена Скрундь, главный экономист СПК «Першаи-2003»:

Если мы продаем мясного бычка абердино-ангузской породы, цена – 28.912. Тот же мясокомбинат берет у нас только по 25.250. Значит, мы теряем где-то 13% на рентабельности. В 2012 году рентабельность была где-то 58.7%. А в этом году мы выйдем де-то на 8.9%, наверное. Потому что низкая реализация. У нас было несколько предложений от минских ресторанов, но ни одного килограмма мы так и не продали.

Ферма, где производят мясные изыски, всего в нескольких километрах от агрогородка Першаи. Казалось бы, где, если не здесь, должны спорить о вкусах, но опрос местных жителей показал, что о таком местном деликатесе они даже не слышали.

А вот фирменный магазин хозяйства. Где, если не здесь должны лежать . Но, как оказалось, элитной говядине здесь был бы рад только местный кот Васька.

Елена Ментюк, заведующая фирменным магазином СПК «Першаи-2003»:

В основном у нас свинину покупают. (Корреспондент): Мраморная говядина у вас не котируется? (Елена Ментюк): Ну, еще не очень.

Главными гурманами страны можно считать жителей небольшого райцентра в Гомельской области. С начала года в Калинковичах съели не много не мало 8 тонн деликатесных полуфабрикатов из мясных пород Лимузин, Шароле и Абердин. Только вот то, что белорусские аграрии зачастую громко величают «мраморным», опытные технологи перерабатывающих предприятий скромно называют «мясом мясных пород». До гастрономического изыска им явно не хватает мраморности.

Татьяна Кривленко, заместитель директора по производству ОАО «Калинковичский мясокомбинат»:

Мы изготавливаем полуфабрикаты из мясной породы Лимузин. Это (указывает) самое ценное мясо, самая ценная часть. «Мраморное» означает, что должны быть прожилки жира между мышцами. Но, к сожалению, вот здесь мы этого не наблюдаем.

За три года работы на комбинате с мраморным мясом, здесь ни разу не видели настоящего мраморного качества. Хотя и технология обработки, и маркетинговый ход под элитный продукт выработаны, а самого товара нет.

Раньше с этим утверждением можно было поспорить: критериев не было. Но теперь партнер по Таможенному союзу, Россия, на пороге принятия «мраморного» ГосТа. В шкале «мраморности» белорусской говядине, с ее сегодняшним качеством, места может не оказаться.

Геннадий Курлович, директор ОАО «Калинковичский мясокомбинат»:

То мясо, которое считается мраморным в России и которое на самом деле является мраморным, - его можно продавать, и можно продавать как премиум-продукт, можно на нем зарабатывать большие деньги. А все мясо другое — оно приравнивается к обычному мясу. Мы сегодня работаем, как пркдприятие, с обычным мясом.

Директор «Белплемживобъединения», наряду с Академией Наук и Министерством сельского хозяйства, пытается решить проблему. Буквально на пальцах объясняет, почему в Беларуси пока не получается производить качественный деликатес. Каждое из звеньев цепи, а это генетика – выращивание – убой – маркетинг, должны работать как часы. Если закупят 25 чистопородных животных для разведения, комбинату придется осваивать новые технологии разделки мяса. Пока из одной туши белорусские специалисты умеют получать 18 видов продукции, в то время как за рубежом из этого же объема – сто.

Анатолий Коршун, генеральный директор ГО «Белплемживобъединение»:

Если из 100 частей в результате 14 делают деньги и окупают все — генетику, выращивание, убой, расфасовку и доставку потребителю, то мы должны понимать, вот здесь есть деньги, и на это нужно делать ставку. Мы эти деньги делим на племенное разведение — выращивание — убой — маркетинг— реализация. Все эти составляющие должны сделать прогресс в перспективе для мясного скотоводства.

Сейчас специалисты пытаются разработки ученых применить на практике. На примерах конкретных хозяйств будут пробовать различные виды кормов и отслеживать качество мяса. В итоге — разработают рекомендации для выращивания каждой породы.

Анатолий Коршун, генеральный директор ГО «Белплемживобъединение»:

Дано поручение такое, чтобы к Новому году попробовать, способны ли мы в условиях Республики Беларусь, в рамках программы развития припятского Полесья, посмотреть и сравнить отличительные особенности конкретного способа выращивания, что рекомендовать хозяйствам.

Шеф-повар минского ресторана Андрей Резников объясняет, что от продукта зависит, придет ли клиент снова. Поэтому в гурманам подают пока австралийский стейк. Но без сложных вычислений ясно, иметь свой продукт гораздо выгоднее, чем привозить свой такой же с другого континента.

Корреспондент: А если бы такого же размера стейк, только подходящий по качеству, белорусский, насколько это бы сыграло на цене?

Андрей Резников, шеф-повар ресторана итальянской кухни:

Если население будет брать, тогда это будет очень удобно хозяйству. И чем больше будет реализовываться, тем ниже будет цена, естественно.

Тем временем, специалисты резюмируют, что элитную мраморную говядину производить пока не научились. Но будущее в животноводстве явно за элитными сортами мяса. Тем более, в Беларуси для этого есть все условия — и породистые животные и пойменные луга. А первые шаги уже сделаны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.