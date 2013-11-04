Когда цена билета на белорусские самолеты станет дешевле? Интервью с гендиректором «Белавиа» Анатолием Гусаровым

А сейчас о самых популярных среди романтиков профессиях — летчики и стюардессы - в общем те, кто всегда на высоте. 3 ноября - в день гражданской авиации Беларуси - праздник тех, кто и в небе, и на земле - мы встретились в главой национальной авиакомпании Анатолием Гусаровым. Говорили и о физике, и о лирике, и, конечно, о цене билетов. Не секрет, что улететь из Киева, Москвы или Вильнюса, порой, дешевле, чем из Минска. Так когда же и на сколько белорусские авиаторы готовы снизить ценовую планку? На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает Анатолий Гусаров, генеральный директор национальной авиакомпании «Белавиа».

Анатолий Николаевич, вы-то наверняка знаете ответ на вопрос, который принято считать риторическим: почему люди не летают, как птицы?

Анатолий Гусаров, генеральный директор национальной авиакомпании «Белавиа»:

Наверное, так природой создано. Кто-то должен летать, как птицы, а кто-то должен ходить по земле. Но есть выражение одного из создателей авиации: «Человек полетит, опираясь не на силу своих мускул, а на силу своего разума».

А вот скажите, когда цена билета на белорусские самолеты будет дешевле? Многие европейцы, да и многие белорусы, которые пользуются услугами не только вашей компании, очень хорошо знают систему low-cost. И вы как-то говорили, что пока у нас этой системы не планируется, но планируется некая гибридная. А это значит, билет все-таки будет дешевле. Так когда?

Анатолий Гусаров:

Для того, чтобы использовать систему low-cost, нужно, чтобы сформировались большие потоки пассажиров. У нас сегодня в Республике, к сожалению, таких потоков нет. Но мы работаем над проблемой снижения стоимости билетов.

На сколько вы готовы снизить? В магазинах пишут: «Цену снизили на 3%». Ну, что такое 3%? А вы готовы снизить цену наполовину?

Анатолий Гусаров:

Нет. Конечно, 3%, 5%, 10% - это несерьезные вещи. В зимний период у нас сейчас запускается в эксплуатацию гибридная модель, это о которой вы упомянули, - это сочетание работы по стандартным тарифам и тарифам, близким к лоу-кост-компаниям. Зимой, чтобы привлечь дополнительное количество пассажиров, и, может быть, конкурировать в какой-то части с определенными авиакомпаниями low-cost, мы применяем на отдельных направлениях – Рим, Франкфурт, Милан – значительно более низкие тарифы, по сравнению с теми, которые применяются летом.

Но для этого нужно купить билет заранее.

Анатолий Гусаров:

Да.

Вот, мне нужно в Рим в апреле? Сколько можно сэкономить?

Анатолий Гусаров:

Около 50%. От 350-360 евро билет будет стоить где-то 180-190 евро. Правда, хочу сразу обозначить: не все количество мест в самолете будет продаваться по таким низким тарифам. Скажем, в самолете 100 мест – 20-30 мест будет продаваться по низким ценам. Если не продается больше, то так будет продолжаться и дальше. Система автоматически все регулирует. Но если на этом рейсе активно продаются и заполнены все места с низкими тарифами, то уже следующие пассажиры будут проходить по более высокому тарифу.

Законы рынка… Но дешевые билеты вы будете продавать на не очень любимых местах – в хвосте самолета и возле туалета?

Анатолий Гусаров, генеральный директор национальной авиакомпании «Белавиа»:

Нет, от этого не зависит. Ведь места определяются при регистрации не зависимо от цены билета. Если вы, к примеру, купили билет за 50 евро, а я за 150, при регистрации у вас место может оказаться более комфортное, чем у меня.

А правда, что место возле туалета самое безопасное?

Анатолий Гусаров:

Всех плохо в результате происшествия. Есть ситуации, когда кто-то пострадал при происшествии и когда кому-то повезло и, то чаще всего, это не пассажиры бизнес-класса, а пассажиры, которые размещались в хвосте самолета.

Как ни крути, экономить на билетах лучше. По поводу безопасности, Анатолий Николаевич, вот в России был жуткий скандал, после дебошира Кабалова на борту, когда пострадали и экипаж, и пассажиры. Был подобный случай был, и белорусский экипаж и пассажиры повели себя очень грамотно, когда ваш борт, вылетая из Москвы, вынужден был вернуться. Это удачное стечение обстоятельств или ваших хрупких улыбчивых стюардесс учат заламывать руки дебоширам?

Анатолий Гусаров:

К таким ситуациям мы готовим и экипаж, и бортпроводников. Они отрабатывают такие ситуации, если кому-то станет плохо на борту самолета. Бортпроводники должны уметь оказывать первую медицинскую помощь. А что касается дебоширов, то у них главная задача – попытаться успокоить. Если не будет получаться, то без помощи пассажиров никак не обойтись.

Я очень не люблю летать в самолетах, и не потому, что боюсь, а из-за моего роста у меня не помещаются коленки, во всяком случае, в старых самолетах точно. А вот в новых самолетах такая проблема будет исключена?

Анатолий Гусаров:

В одном и том же самолете можно поставить кресла по-разному. Мы сегодня на ряде самолетов – чартерных, к примеру – делаем компоновку экономического класса. И там достаточно плотно стоят ряды кресел. И в новых 2 "Эмбраерах", которые есть у нас, и 2 "Эмбраерах", которые приобретем в следующем году (это будут новые самолеты), высоким людям будет удобно.

Анатолий Николаевич, все мы готовимся к Чемпионату мира по хоккею 2014 и, по сути, то вы как раз те люди, которые первыми будете встречать гостей нашей страны. Как известно, первое впечатление самое лучшее. И если наша стюардесса не улыбнется, то настроение у нашего гостя испортится. Вы думали уже о таких маленьких нюансах?

Анатолий Гусаров:

Более того, у нас от Скандинавских стран – Швеции, Финляндии – уже имеется значительное количество заявок от болельщиков и туристических фирм. И в том периоде планируется увеличение количества рейсов и использование по хоккейным направлениям самолетов большей емкости.

Вот белорусские стюардессы всегда красивые, но... не всегда улыбчивые. Вы с этим поспорите?

Анатолий Гусаров, генеральный директор национальной авиакомпании «Белавиа»:

Я бы, наверное, здесь поспорил. Потому что летаю на самолетах не только белорусских компаний, и наши девушки самые симпатичные и самые внимательные к пассажирам. Не только к генеральному директору.