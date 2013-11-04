2013 – год бережливости. Как экономят белорусы на продуктах питания и электроэнергии?

Выгодное дело — экономить. О том, что жить по расчету — это разумно — на неделе говорили во всем мире - в международный день экономии. Эта дата выбрана не случайно — в далеком 1988, именно 31 октября прошел Интернациональный конгресс представителей сберегательных касс. А мы на неделе решили провести свой эксперимент и выяснить, чему белорусов научил уходящий год бережливости?

Экономия и бережливость - главные факторы экономической безопасности государства. Мы проведем свой эксперимент в Международный день экономии. И попытаемся просчитывать расходы, сводя их к минимуму. Составить финансово-экономический отчет поможет маленькая камера, которая станет на день независимым наблюдателем.

Итак, день экономии наступил. Дорога на работу. Сэкономим на транспортных расходах – сократим эту статью. Зайцем, конечно, не поедем. Поедем на автобусе, не по привычке на маршрутке.

Экономия, в том числе, дело и житейское. Михаил Иванович, некогда работавший на нефтеперерабатывающем заводе инженером-технологом, всю жизнь мечтал быть энергетиком. И вот на пенсии свои желания, наконец, воплотил в реальность.

Он - не деревенский Плюшкин, а настоящий рационализатор. Старые вертолетные лопасти, арматура и прочий металлолом пошли в ход, и вот уже несколько лет на участке Михаила Нигерыша работает ветряк. В день, когда мы наведались к изобретателю, его детище было на профилактике. Пенсионер затеял ремонт.

Михаил Нигерыш:

Из металлолома, не удивляйтесь. Эта труба – это старые кожухи от трубопровода. Выбросили на дороге. Я собрал два куска трубы получилась мачта.

У меня все механическое, никакой электроники нет, и предназначено все для подогрева воды. Генератор вырабатывает электроэнергию, стоят тены – именно это рассчитано на отопление дома. Когда ураган бушевал, я не знал, куда девать энергию.

При скорости ветра 4-5 метров в секунду агрегат начинает вырабатывать электроэнергию. Правда, чтобы отопить весь дом нужны порывы больше 10, а такая погода в здешних местах бывает, на вскидку, раза два в неделю.

Мало кто догадывается, что электроприборы, даже в «спящем» положении, продолжают питаться. Зарядка от мобильного, например, пожирает 20 квт электроэнергии в год.

Пока не десяток коров, подкрепляющихся силосом, ни простые работники фермы не догадываются, что их молочно-товарная ферма ультропрорывная. Новыми доильными установками у нас никого уже не удивишь, а вот пластины на крыше, которые от заката до рассвета будут усваивать солнечную энергию, делают коровник на окраине Логойского района пока единственным в СНГ.

Скотовод дядя Саша еще не проинформирован про ноу-хау родной фермы, зато четко знает: «Экономия – это хорошо!»

Дмитрий Мицкевич, директор компании по разработке солнечных электростанций:

Мы спроектировали эту станцию с учетом пиковых нагрузок и поставили 70 квт с учетом того, что, в соответствии с законом, излишки, которые будут появляться в летнее время, возможно будут продавать в сеть. Таким образом, предприятие будет зарабатывать на продаже вторэнергии. То, что вырабатывает солнечная станция, предоставляется бесплатно. Солнце же не требует никаких оплат.

Новенькие электростолбы недоверчиво окольцовывают прогрессивную ферму. На всякий страховой. Ведь на полную катушку солнечные батареи будут работать примерно с марта по октябрь, когда солнце на пике. Зимой же разницу придется добирать из сети. Но даже при таких условиях электростанция полностью окупится уже через 6 лет.

Дмитрий Мицкевич:

Эти устройства преобразуют постоянный ток в переменные напряжения.

Природная энергетика пока в нашей стране только начинает завоевывать рынок. Потребители присматриваются, мол, мы же не Кипр, где солнце-заливное. На самом деле, солнечный батареи уже начинаю работать, как только светает. А, по примерным подсчетам, в Беларуси больше тысячи солнечных часов в год.

Экономический эффект просчитали и в Республиканском институте контроля знаний и обзавелись солнечной станцией. Теперь результаты тестирования в начале лета они будут распечатывать точно благодаря солнцу.

Тем временем, на солнечной ферме, кстати, батареи подключат уже на следующей неделе, видимо, в предвкушение бесплатной энергии и уповая на небеса, уже сейчас не экономят. День деньской – и все включено.

Между прочим, самый лучший подарок в Международный день экономии — это, конечно же, энергосберегающая лампочка. В год только одна подобная лампочка экономит больше 100 киловатт.

Есть в Беларуси и любители сэкономить за государственный счет. Вот, к примеру, водные паразиты. Такие бывают и среди людей.

Работник «Водоканала»:

Вот центральная магистраль задвижки, вот идет на частную вода. Получается, что сами незаконно провели.

Частники врезаются в трубу и преспокойно моются в душе бесплатно. Правда, такая экономия для любителей дармовщины может обернуться весьма кругленькой суммой. Незаконную откачку рано или поздно прикроет отряд Водоканала, который, как минимум, раз в год устраивает обход. Тогда и выставляются штрафы, вплоть до 40 миллионов, в зависимости от диаметра трубы. Причем, как ни странно, по статистике Водоканала, незаконно промышляют благами цивилизации жители вполне себе дорогостоящих коттеджей.

Татьяна Лазарчук, специалист центра по расчетам с потребителями Водосбыта Минскводоканала:

Был у нас адрес адрес, когда человек скрывался и не хотел заключать договор. Но мы его нашли, выдали штраф, и уже он потом заключил договор. Пришлось делать проектно-сметную документацию.

А мы продолжаем экономить. Файл. Печать... В принтер можно вставить и б\у лист. Распечатать на другой стороне. За год так и целое дерево можно сэкономить, что в год бережливости тоже немаловажно.

2013 — год бережливости. Судя по календарю, уже можно делать маломальские выводы. На неделе Министерство экономики по нашей просьбе озвучило свое мнение, где чувствовался намек, в том числе и на перспективу. Оказывается, резерв для экономии еще есть и у граждан, и у предприятий. К мнению Министерства стоит прислушаться: ведь именно сюда стекаются отчеты. С начала года вся страна бережет и экономит по правительственному плану, где для каждого – своя задача. Например, для животноводства – это переход на прогрессивные технологии, для сферы занятости – ликвидация опасных условий труда.

Виктор Корсик, консультант Главного управления анализа и прогнозирования финансового сектора Министерства экономики:

Были разработаны отраслевые и региональные программы. И можно вдуматься в такую цифру: только за полгода было запланировано 1343 мероприятия. В связи с тем, что опережающими показателями они выполнялись, то их выполнено 1372.

Иными словами, все что-то делают, но как посчитать эффект? Один из основных показателей бережливости – выполнение заданий по снижению затрат на производство. Это своего рода искусство –производить как раньше, а тратить на это меньше. О выполнении такого задания из 20 госорганов спокойно говорить могут пока только 4.

Виктор Корсик, консультант Главного управления анализа и прогнозирования финансового сектора Министерства экономики:

Из министерств – только 1. И никогда не поверите, кто это – Министерство ЖКХ. Облисполкомы и Мингорисполкомы как-то более экономнее в этом плане.

Может, и к лучшему, что восьмикратная чемпионка мира по велоспорту, и не знала подробности задуманного нами эксперимента.

Наталья Целинская мать троих детей. В большом семействе обитает еще и 7 домашних питомцев, потому наш лимит ее сразу поставил в тупик. Чемпионка признается: на еде обычно не экономит, а в магазин берет пару сотен тысяч.

Наталья Дехтяр:

Меню есть в голове.

Наталья Целинская:

Меню было, я суммы не знала. Подожди, дай собраться с мыслями.

Какой же обед без мяса. Становимся в очередь.

Наталья Дехтяр:

А в чем вымачивать будем?

Наталья Целинская:

В молоке. Молоко у меня может быть дома?

Наталья Дехтяр:

Ладно.

Наталья Целинская:

Спасибо!

Корректировка меню и мозговой штурм. Бюджетное первое – молочный суп.

Наталья Целинская:

Я не умею варить молочный суп. Варю кашу и заливаю ее молоком.

Сэкономить в магазине можно, один из способов – ориентировка на скидки.

Наталья Целинская:

Так у нас еще 10 тысяч.

Наталья входит в азарт.

Конечно, наш эксперимент не совсем серьезный, да и сумму, как показывает практика, можно было и уменьшить.

Наталья Целинская:

Еще сдача осталась!

Первый этап закончен. Миссия выполнима. Теперь все купленное нужно оформить в готовый вид. А между тем, выясняем, на чем вообще экономит хозяйка Целинская.

Наталья Целинская:

Очень опасно, я знаю, заходить в магазин голодным - тогда гребешь все подряд. Мясо мы каждый день едим, плюс еще колбаса, сосиски.

Наталья Дехтяр:

Сейчас в стране год бережливости. Может на что-нибудь собрали?

Наталья Целинская:

Пока нет? Но будем беречь.

Итак, в меню: суп молочный гречневый, макароны с печенью и капустный салат.

Полчаса и обед готов. Простое меню еще и время сэкономило. Дегустируем.

Наталья Дехтяр:

Вы справились с задачей – даже на троих сообразили.

Наталья Целинская:

Наверное, да. Почти на всю семью на 25 тысяч приготовили. Буду брать, столько сколько нужно. А на сэкономленные деньги будем покупать книги.