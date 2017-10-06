«Учитываем белорусский климат»: белорусские ученые планируют создать импортозамещающие добавки для строительства и восстановления дорог

Новости Беларуси. Белорусским ученым предстоит создать импортозамещающие добавки для строительства и восстановления дорог. Сегодня смесь закупается за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отечественная разработка современных строительных материалов позволит сэкономить до 15% стоимости применения технологий.

Виктор Шумчик, директор государственного предприятия «БелдоРНИИ»:

Мы, когда работаем над строительными и дорожными технологиями, мы учитываем местные условия – конкретно белорусский климат, конкретно белорусский парк автомобилей.