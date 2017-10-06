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«Учитываем белорусский климат»: белорусские ученые планируют создать импортозамещающие добавки для строительства и восстановления дорог

06 октября 2017 07:15
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Новости Беларуси. Белорусским ученым предстоит создать импортозамещающие добавки для строительства и восстановления дорог. Сегодня смесь закупается за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отечественная разработка современных строительных материалов позволит сэкономить до 15% стоимости применения технологий.

«Учитываем белорусский климат»: белорусские ученые планируют создать импортозамещающие добавки для строительства и восстановления дорог-1

Виктор Шумчик, директор государственного предприятия «БелдоРНИИ»:
Мы, когда работаем над строительными и дорожными технологиями, мы учитываем местные условия – конкретно белорусский климат, конкретно белорусский парк автомобилей.

Всего в 2018 году в Беларуси планируется отремонтировать 7000 километров местных дорог. Всего в нашей стране 70 тысяч километров шоссе местного значения, 20 тысяч километров из них требуют первоочередного восстановления.

# Экономика # Фотофакт # Белорусская наука # Виктор Шумчик

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