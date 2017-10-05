Новости экономики за 05.10.2017

Новости Беларуси. Непал заинтересован в создании в Беларуси совместного производства органических продуктов. Часть сырья будет поставляться из Непала, часть – производиться в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предложение для нашей страны более чем заманчивое: мировой рынок органической продукции переживает бум. Чистые продукты на пике спроса.

Европейские потребители покупают их в среднем на 34,5 евро в год, в том числе в странах ЕС – 53,5 евро. Наибольшие расходы на «органику» зафиксированы в Швейцарии (262 евро на человека), Дании (191 евро) и Швеции (177 евро). НАСТРОЕНИЕ УЛУЧШАЕТСЯ

Индекс экономических настроений в Беларуси идет вверх по всем направлениям (это данные исследования Нацбанка). Самые позитивные настроения – в промышленности и торговле, а вот в строительстве и транспорте индекс остается отрицательным. Но даже в минусовом поле демонстрируется рост.