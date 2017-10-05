Новости экономики за 05.10.2017

Новости Беларуси. Непал заинтересован в создании в Беларуси совместного производства органических продуктов. Часть сырья будет поставляться из Непала, часть – производиться в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предложение для нашей страны более чем заманчивое: мировой рынок органической продукции переживает бум. Чистые продукты на пике спроса.
Европейские потребители покупают их в среднем на 34,5 евро в год, в том числе в странах ЕС – 53,5 евро.
Наибольшие расходы на «органику» зафиксированы в Швейцарии (262 евро на человека), Дании (191 евро) и Швеции (177 евро).
НАСТРОЕНИЕ УЛУЧШАЕТСЯ
Индекс экономических настроений в Беларуси идет вверх по всем направлениям (это данные исследования Нацбанка). Самые позитивные настроения – в промышленности и торговле, а вот в строительстве и транспорте индекс остается отрицательным. Но даже в минусовом поле демонстрируется рост.
Например, в транспортной инфраструктуре было -18, а стало -3.
ДВА РАЗА ПО 5 ИЛИ СРАЗУ 10
Два раза по 5 или один раз, но сразу 10? Это об инициативе ассоциации многодетных родителей выплачивать семейный капитал поэтапно. То есть 5000 долларов за второго ребенка и еще 5000 – за третьего. Сейчас многодетные семьи получают 10 тысяч долларов однократно при рождении или усыновлении третьего или последующих детей. Новый вид долгосрочной поддержки работает уже третий год и депозиты на семейный капитал открыты в Беларуси почти на $ 432 миллиона, то есть 43 193 счета.
По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже рубль окреп к доллару и евро, а вот российская валюта установила исторический рекорд. За сегодня +1 копейка к курсу и к концу торгов 3 рубля 41 копейка за 100.
Доллар остановился на отметке 1,96. Евро в минусе на 0,08 копейки, 6 октября по Нацбанку 2,31.