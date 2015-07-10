10 июля делегация из Московской области провела переговоры в Минском облисполкоме

Новости Беларуси. Белорусы помогут сделать дешевле овощи для потребителей в Московской области. Делегация из этого российского региона 10 июля провела переговоры в Минском облисполкоме. Гости заинтересованы в возрождении аграрной отрасли в своём регионе. Белорусский опыт — будет взят за основу. Кроме того, в Московской области планируется создать логистические центры, оснащённые современными овощехранилищами. Формат участия белорусов в проекте — обсуждается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денис Буцаев, заместитель председателя правительства Московской области Российской Федерации:

Мы как раз рассчитываем, что и опыт, и, самое главное, интерес ваших сельхозпроизводителей к созданию подобного рода инфраструктуры на территории нашего региона будет большим. Мы со своей стороны готовы оказать полное содействие в этом: и в предоставлении им земли, и в предоставлении инфраструктуры для строительства подобного рода объектов, в том числе субсидии.