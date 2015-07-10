Новости Беларуси. Долг платежом красен. Министерство торговли приостанавливает работу магазинов с задолженностью перед поставщиками. Так, самому крупному неплательщику предстоит рассчитаться в течение двух недель. Для сети магазинов «Доброном» это уже второе и на этот раз последнее предупреждение. Компания задолжала поставщикам свыше 30 миллиардов рублей. Среди вовремя неоплаченных товаров: мясо, хлеб и молоко. Погасить задолженность компания должна до 21 июля. В противном случае все объекты торговой сети будут закрыты на 90 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артур Карпович, первый заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Неоднократно были предупреждены торговые организации о необходимости ликвидации просроченной задолженности перед поставщиками. В особенности за алкогольную продукцию, табачные изделия, которым производители уплачивают акцизы. Также за такие продукты питания, как молоко, хлеб, мясные изделия. Было установлен крайний срок — до 10 июня рассчитаться. В основном сетевые организации выполнили предписание Минторга в части наведения порядка по расчетам.