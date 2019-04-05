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Участники встречи Банка развития: Система владельческого надзора улучшит работу предприятий с госдолей

05 апреля 2019 17:32
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Новости Беларуси. Система владельческого надзора позволит улучшить работу предприятий с долей участия государства. Такое мнение озвучили 5 апреля участники встречи, которая прошла в Банке развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Участники встречи Банка развития: Система владельческого надзора улучшит работу предприятий с госдолей-1

Речь идет о выполнении указа Президента, в соответствии с которым ряд должностных лиц назначается представителями государства в органах управления предприятий, акции которых находятся в собственности Беларуси.

Документ направлен на обеспечение необходимого контроля со стороны собственника за принятием решений о крупных сделках, выпуске ценных бумаг, проведении аудита.

Андрей Гаев, председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси:
Очень важно организовать систему управления в акционерных обществах, ведь государству, как и любому иному собственнику, важно, чтобы эти активы приносили доход.

Представителям государства предстоит возглавить наблюдательные советы. Наблюдательный совет – это один из важнейших органов управления в акционерном обществе, и за ним закреплено определение стратегии развития.

Участники встречи Банка развития: Система владельческого надзора улучшит работу предприятий с госдолей-4

В Беларуси работает почти 2000 предприятий с долей участия государства. Они формируют половину ВВП страны.   

# Банк развития # Экономика # Андрей Гаев # Фотофакт

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