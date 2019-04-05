Участники встречи Банка развития: Система владельческого надзора улучшит работу предприятий с госдолей

Новости Беларуси. Система владельческого надзора позволит улучшить работу предприятий с долей участия государства. Такое мнение озвучили 5 апреля участники встречи, которая прошла в Банке развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о выполнении указа Президента, в соответствии с которым ряд должностных лиц назначается представителями государства в органах управления предприятий, акции которых находятся в собственности Беларуси.

Документ направлен на обеспечение необходимого контроля со стороны собственника за принятием решений о крупных сделках, выпуске ценных бумаг, проведении аудита.

Андрей Гаев, председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси:

Очень важно организовать систему управления в акционерных обществах, ведь государству, как и любому иному собственнику, важно, чтобы эти активы приносили доход.

Представителям государства предстоит возглавить наблюдательные советы. Наблюдательный совет – это один из важнейших органов управления в акционерном обществе, и за ним закреплено определение стратегии развития.