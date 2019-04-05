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Игорь Шуневич считает удовлетворительной работу хозяйства «Хутор-Агро»

05 апреля 2019 08:42
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Новости Беларуси. Ускорить технологический процесс, увеличить поголовье скота и овец и расширить пасеку. Такие планы на ближайшее время в хозяйстве «Хутор-Агро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шуневич считает удовлетворительной работу хозяйства «Хутор-Агро» -1

Как обстоят дела в подшефной организации, проверил глава силового ведомства Игорь Шуневич. Специфика работы предприятия в том, что здесь трудятся заключенные, бывшие осужденные и те, кто находится в ЛТП.

Игорь Шуневич считает удовлетворительной работу хозяйства «Хутор-Агро» -4

Кстати, справляются они не хуже обычных аграриев. Нарушения дисциплины тоже нет. Хозяйство прибыльное и полностью обеспечивает себя кормами. Сев ранних яровых окончен, теперь время кукурузы.

Игорь Шуневич считает удовлетворительной работу хозяйства «Хутор-Агро» -7

Игорь Шуневич считает удовлетворительной работу хозяйства «Хутор-Агро» -9

Игорь Шуневич, министр МВД Беларуси:
Посевная идет своим ходом. Техника работает. Линейка готовности прекрасная. Топлива, ядохимикатов и удобрений хватает. Поэтому проблемных вопросов в этом хозяйстве нет. Но и не должно было бы быть.

Игорь Шуневич считает удовлетворительной работу хозяйства «Хутор-Агро» -12

# Сельское хозяйство # Экономика # Игорь Шуневич # Фотофакт

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