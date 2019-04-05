Игорь Шуневич считает удовлетворительной работу хозяйства «Хутор-Агро»

Новости Беларуси. Ускорить технологический процесс, увеличить поголовье скота и овец и расширить пасеку. Такие планы на ближайшее время в хозяйстве «Хутор-Агро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как обстоят дела в подшефной организации, проверил глава силового ведомства Игорь Шуневич. Специфика работы предприятия в том, что здесь трудятся заключенные, бывшие осужденные и те, кто находится в ЛТП.

Кстати, справляются они не хуже обычных аграриев. Нарушения дисциплины тоже нет. Хозяйство прибыльное и полностью обеспечивает себя кормами. Сев ранних яровых окончен, теперь время кукурузы.