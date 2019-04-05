«На телеге друг к другу добираемся»: Рапота предлагает строить скоростные союзные магистрали

Новости Беларуси. Фирменный поезд «Минск-Москва»» – это, конечно, 9 часов комфорта, но не для тех, что ценит каждую минуту, и при этом предпочитает передвигаться по земле. Госсекретарь Рапота предлагает строить скоростные союзные магистрали – для начала, хотя бы, между столицами, рассказали в фильме «Знак равенства».

Григорий Рапота, Государственный секретарь Союзного государства:

Наличие скоростной магистрали автомобильной международного класса, которая проходит через регион, автоматически даёт прирост ВРП от 6 до 9%. И вот родилась такая идея.

Особенно, когда мы посмотрели: у нас, скажем, между Санкт-Петербургом и Минском одноколейка, так, на минуточку.

800 километров движется 14 часов. О каком, вообще, прочном экономическом взаимодействии может идти речь, когда на телеге друг к другу добираемся, условно говоря?