Новости экономики за 05.04.2019

Новости Беларуси. Как в марте изменились золотовалютные резервы страны? Когда ожидается открытие второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту? Сколько в Минске теперь стоят чеки «Жилье»? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛИ ДО 7,246 МЛРД ДОЛЛАРОВ

Золотовалютные резервы Беларуси продолжают рост. За март они увеличились на 150 миллионов долларов (это больше 2 %) и сейчас составляют примерно 7,25 миллиардов.