Новости экономики за 05.04.2019
Новости Беларуси. Как в марте изменились золотовалютные резервы страны? Когда ожидается открытие второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту? Сколько в Минске теперь стоят чеки «Жилье»? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛИ ДО 7,246 МЛРД ДОЛЛАРОВ
Золотовалютные резервы Беларуси продолжают рост. За март они увеличились на 150 миллионов долларов (это больше 2 %) и сейчас составляют примерно 7,25 миллиардов.
При этом более 300 миллионов долларов правительство и Нацбанк использовали на выплату по различным обязательствам. Источники пополнения резервов традиционны: продажа облигаций, покупка валюты на бирже и поступления в бюджет, в том числе от взимания экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты.
Вторую взлетно-посадочную полосу в национальном аэропорту «Минск» планируют открыть до конца апреля
ЧИСЛО РЕЗИДЕНТОВ ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕШАГНУЛО ПОЛУТЫСЯЧНЫЙ РУБЕЖ
Парк высоких технологий взял важную высоту. Наблюдательный совет принял решение о регистрации еще 56 новых резидентов, и их количество перевалило за полтысячи. Если быть точным, то сейчас в парке насчитывается 505 организаций.
Среди новичков есть компании с участием иностранного капитала из Сингапура, Франции и Нидерландов. Кстати, количество резидентов выглядело бы еще более внушительно, но четырем кандидатам было отказано в регистрации, а еще пять предприятий лишились этого статуса.
В Минске впервые в 2019 году проиндексировали чеки «Жилье»