Убрано 90% зерновых: Беларусь почти подошла к намолоту в 7 миллионов тонн

Новости Беларуси. Битва за урожай. Белорусские аграрии вплотную приблизилась к 7-милионному рубежу. Убрано почти 90% зерновых. В лидерах Брестская, Гомельская и Минская области. Здесь уборка уже подходит к концу.

В последние недели работа в поле осложнялась проливными дождями, что несколько снизило темп жатвы. Но сейчас небесная канцелярия только способствует плодотворной работе. И учитывая, что впереди ожидаются жаркие выходные, не менее жаркая работа будет и у аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.