Прямой эфир

Убрано 90% зерновых: Беларусь почти подошла к намолоту в 7 миллионов тонн

19 августа 2016 06:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Битва за урожай. Белорусские аграрии вплотную приблизилась к 7-милионному рубежу. Убрано почти 90% зерновых. В лидерах Брестская, Гомельская и Минская области. Здесь уборка уже подходит к концу.

В последние недели работа в поле осложнялась проливными дождями, что несколько снизило темп жатвы. Но сейчас небесная канцелярия только способствует плодотворной работе. И учитывая, что впереди ожидаются жаркие выходные, не менее жаркая работа будет и у аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Урожай

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 18.08.2016
18 августа 2016 16:51

Новости экономики за 18.08.2016

«Заполнить корзину, но не опустошить кошелек»: как «Евроопт» завоевывает покупателей
18 августа 2016 16:51

«Заполнить корзину, но не опустошить кошелек»: как «Евроопт» завоевывает покупателей

Бизнесмены обсудили вопрос продвижения белорусских брендов
18 августа 2016 12:59

Бизнесмены обсудили вопрос продвижения белорусских брендов