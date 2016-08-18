Новости экономики за 18.08.2016

Новости Беларуси. В Беларуси подешевели кредиты. Крупные банки отреагировали на решение главного регулятора. Накануне Нацбанк снизил ставку рефинансирования на два пункта. Сколько сегодня стоят деньги взаймы, узнаем у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина.

ПОНИЗИЛИ СТАВКИ

Вслед за снижением ставки рефинансирования вниз пошли и платежи по займам. Большинство из них напрямую зависят от уровня индикатора. Речь идет о вновь заключаемых кредитных договорах на потребительские цели и строительство. В среднем заемные деньги подешевели на 1-6 пункта. Таким образом, актуальные ставки по кредитам от 16% годовых.

ЛИШНИЕ ДЕНЬГИ

Более полумиллиарда рублей получил Нацбанк в обмен на краткосрочные облигации. Их размещение состоялось накануне. Средняя доходность составит около 16,5%. А продать ценные бумаги держатели должны уже через неделю. Данная операция позволила финансовому регулятору изъять избыточную ликвидность, иными словами, лишние неиспользуемые деньги.

Жанна Кулакова, финансовый аналитик:

Обычно, когда какого-то товара слишком много, он может подешеветь. Если товара наоборот мало, он в дефиците, может подорожать. То же самое касается и денег. То есть сейчас профицит, значит создаются предпосылки для снижения ставок. Нацбанк, изымая ликвидность, позволяет ставкам оставаться в том диапазоне, который Нацбанк сам предварительно продумал, установил и считает наиболее благоприятным для нашей экономики.

СЕКРЕТ УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ

Беллегпром и Министерство торговли разгадали секрет успешных продаж. Перед производителями поставили задачу сократить издержки и обновить модельный ряд. Эксперты делились идеями эффективного продвижения белорусских брендов, не отходя от станка, прямо на заводе. Потребители сетуют на примитивный дизайн, при этом отмечают качество товаров высокого уровня.

Ирина Наркевич, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Все мы заинтересованы, чтобы сохранить валюту здесь, чтобы повысить конкурентоспособность белорусских товаров, чтобы продвинуть их максимально к потребителю, чтобы потребитель купил, захотел купить товар.

ПЛАТИМ ОН-ЛАЙН

Белорусы стали чаще платить онлайн. Электронные расчеты выросли в 2016 году на 65%. Чаще всего клиенты используют виртуальные сделки для приобретения Интернет-трафика, билетов на проезд и еды. Увеличился и средний чек – в зависимости от товара от 5% до 20%. Лидер по приросту – доставка цветов: количество заказов и онлайн платежей увеличились в 3 раза.

Белорусский рубль на фоне роста стоимости нефти тоже прибавляет. В четверг он укрепился к корзине, подорожав к доллару и евро. Американская валюта потеряла сразу 0,01. Доллар в пятницу – один рубль 92 сотых. Евро снизился незначительно. Российский рубль прибавил 0,0003, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.