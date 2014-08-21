Уборочная кампания в Беларуси. В 2014 году с учетом кукурузы собраны рекордные 10 млн т

Новости Беларуси. Жатва 2014. Уборочная кампания практически подошла к концу. Последние гектары убирает Витебская область. Остальные области уже завершили жатву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2014 году с учетом кукурузы собраны рекордные 10 миллионов тонн. С каждого гектара в среднем по республике в 2014 году собирали по 40 центнеров зерновых, но местами порой доходило и до сотни.

Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства, подчеркнув, что такой урожай – это заслуга не только хорошей погоды, но и упорный, многолетний труд.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Сегодня пришла техника новая, технологии пришли новые, семена пришли новые на поля. Да, есть у нас возможность получать такие урожаи. Но при этом, я еще раз повторюсь, диктатура технологии. Там, где есть технология, да, мы требуем сегодня. Вы видите, поля у нас все распаханные. Нельзя сказать, что заросшие, хотя, может быть, сорняки встречаются. Стоят чистые, отмечаются нашими гостями, которые приезжают к нам, что у нас европейский уровень.

В Министерстве также отметили, что достигнутые результаты увеличили экспортный потенциал страны.

Кроме зерна уродились в 2014 году сахарная свекла, капуста, и даже арбузы.

Валерий Седин, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы поставляем во многие страны мира, примерно в более 50 стран осуществляются поставки на экспорт. Но вместе с тем до сих пор порядка 92% мы поставляли в Россию. Но с учетом ситуации, которая сложилась сегодня на российском рынке, конечно, мы увеличим поставки в Российскую Федерацию.