Налоговые органы Беларуси могут наделить правом проверять плательщиков, с даты регистрации которых не прошло 2 лет

Новости Беларуси. Министерство по налогам и сборам считает необходимым наделить налоговые органы правом проведения проверок плательщиков, с даты регистрации которых не прошло двух лет.

Изучение выявляемых нарушений показывает, что в основе большинства схем лежат мнимые сделки с лжепредпринимательскими структурами. Сумма ущерба от их деятельности составила более 200 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Каменко, заместитель министра по налогам и сборам Республики Беларусь:

Сегодня мы внесли предложение поменять в законодательстве само понятие предпринимательской деятельности. Здесь мы считаем, что не только факт получения денег, а сама демонстрация готовности человека выполнять работу за деньги без госрегистрации должна говорить о том, что он занимается незарегистрированной предпринимательской деятельностью. Такие подходы есть в законодательствах других государств. Мы настойчиво вносим предложения пересмотреть подходы и у нас значительным образом.

По аналогии с зарубежным опытом, в Беларуси начали работу по созданию системы контроля, основанной на применении современных информационных технологий. Она может быть внедрена в Беларуси уже со следующего года.

В игорном бизнесе система электронного мониторинга позволит налоговикам получать данные напрямую из игральных залов и казино. А в сфере торговли — в автоматическом режиме - фиксировать все операции, связанные с использованием кассово-суммирующих аппаратов, что позволит предотвращать схемы налогового мошенничества.

Василий Каменко, заместитель Министра по налогам и сборам Республики Беларусь:

Таким образом, впервые мы задействуем такой прямой учет тех оборотов, которые проходят через торговлю, это, как правило, практика показывает, что все корректировки этой выручки происходят после смены, в конце недели, месяца, проверяли, не проверяли – там многие факторы учитываются. Более того, система заведения кассовых, суммирующих напрямую в налоговую инспекцию, позволит нам полностью сделать прозрачной работу всей торговой сети.