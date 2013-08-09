Более 130 военнослужащих и 70 единиц техники Министерство обороны направило на помощь аграриям страны

Новости Беларуси. Жаркие дни сейчас на полях. На фронтах уборочных работ пополнение. Министерство обороны направило на помощь аграриям более 130 военнослужащих и 70 единиц техники. В настоящее время личный состав сводных автомобильных взводов оказывает помощь в перевозке зерна с полей в Минской, Могилевской и Гомельской областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На счету белорусских аграриев уже порядка 5,5 миллионов тон зерна. Позади - 70% урожайных полей. Заветную планку в миллион тонн преодолели хлеборобы Минщины. К этому показателю вплотную приблизился Могилевский регион. Практически вровень идут брестские и гродненские комбайнеры. В планах на этот год - собрать 9 миллионов тонн зерновых.