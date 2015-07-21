Уборочная кампания-2015: в Гомельской области отдельные сельхозпредприятия на треть выполнили госзаказ по заготовке зерновых

Новости Беларуси. Уборочная набирает обороты. В Гомельской области отдельные сельхозпредприятия уже на треть выполнили госзаказ по заготовке зерновых. Из-за погодных условий приемка зерна началась раньше обычного. Еще одна особенность – разные культуры в 2015 году вызрели практически одновременно.

Первую рожь урожая-2015 на Новобелицкий комбинат хлебопродуктов привезли почти на 10 дней раньше привычных сроков. Так в 2015 году распорядилась природа. Например, в сельхозпредприятии «Знамя родины» сегодня убрана уже четверть площадей.

Александр Клименко, старший комбайнер сельхозпредприятия:

Думали, ждали, что урожай слабенький, выгорит, в связи с погодными условиями. Но пока урожай хорошо идет у нас.

В хозяйстве не скрывают: нынешний урожай удивил. Ожидали худшего, но вот уже неделю на своих бедных песках убирают по 35 центнеров ржи с гектара.

Максим Корнеенко, заместитель директора сельхозпредприятия:

Да нет, какое же оно щуплое? Это то, что надо. Оно и в хороший год такое, а для этого года вообще замечательное.

Факт, что хлеба, несмотря на засушливую погоду, хорошие, подтверждают и в лаборатории комбината хлебопродуктов. Из-за начавшихся в последние дни дождей бывает незначительно повышена влажность зерна, но ничего необычного в этом нет. Зерно досушат и отправят в элеватор. Помимо раннего старта уборочной единственная особенность сезона – одновременно созрели сразу нескольких видов зерновых.

Валентина Хомякова, заместитель директора комбината хлебопродуктов:

Мы сейчас принимаем ячмень продовольственный, пшеницу, рожь, овес. Все эти культуры поступают к нам на предприятие одновременно. В былые годы это проходило постепенно: начиналось со ржи, пшеницы, заканчивалось овсом.

Зерно на комбинате принимают круглосуточно. С транспортными предприятиями по всей области заключены договоры на доставку. В пиковый момент плечо аграриям подставит Министерство обороны. Автоколлона военных грузовиков прибудет в Гомель со дня на день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для тех, кто не видел: именно так наполняются закрома родины. Общая мощность зернохранилищ Новобелицкого комбината хлебопродуктов – порядка 70 тысяч тонн. И в ближайшие несколько недель все эти мощности будут заполнены до отказа. В этом здесь никто не сомневается.